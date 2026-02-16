Max Verstappen kan in 2026 zomaar eens mee gaan doen aan de 24 Uur van de Nürburgring op het iconische circuit. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 hoopt een uitstapje te kunnen maken en is de organisatoren van de andere raceklasse dankbaar voor het aanpassen van de kalender.

De verschuivingen op de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS)-kalender dit seizoen hebben Verstappen de kans gegeven om deel te nemen aan de iconisch race op de Nordschleife. De organisatoren van het kampioenschap hebben de tweede race van de campagne een week vervroegd, waardoor Max deze kan gebruiken als kwalificatierace voor de 24-uursrace.

“In tegenstelling tot de Formule 1 hoef ik me daar geen zorgen te maken over de batterijstatus”, onthulde Verstappen over de Nordschleife. “Ik wil graag starten in de 24-uursrace, we werken eraan om dit mogelijk te maken, maar ik kan het nog niet bevestigen.” Verstappen zit momenteel midden in de testfase van zijn nieuwe Formule 1-auto en de Nederlander is verre van tevreden.

'Het is geweldig'

Verstappen bevestigde dat hij blij is met de kalenderwijziging, die mede tot stand kwam door intensief lobbywerk van Mercedes. “Het is geweldig dat de organisatoren een nieuwe datum hebben gegeven aan de tweede race. Ik heb één voorbereidingsrace nodig voor de 24-uursstart, vooral omdat ik me moet meten met coureurs die meer ervaring hebben en daar al langer rijden.”

'Start met een nieuwe auto'

Verstappen heeft al een licentie voor races op de Nordschleife van de Nürburgring en boekte daar zelfs zijn eerste GT3-overwinning met teamgenoot Chris Lulham. “Voor mij wordt dit een start met een nieuwe auto, die ik nog niet op de Nordschleife heb gereden. Ik heb één race nodig om de auto te leren kennen en de procedures te doorgronden. Bijvoorbeeld een coureurswissel in de pitstraat, dat gebeurt me normaal gesproken niet. Als ik me goed voorbereid op deze kleine details, ben ik klaar voor de 24-uursrace.”

Race verplaatst

De 24-uursrace op de Nordschleife vindt plaats op 16 en 17 mei en valt niet samen met Formule 1-races. De tweede race van het seizoen werd verplaatst van 28 maart, wanneer de Grand Prix van Japan is, naar 21 maart, waardoor Max de kans krijgt om daar te starten.