Dat Max Verstappen ook in 2026 voor Red Bull rijdt, staat inmiddels vast. Maar voor de jaren daarna draait de geruchtenmolen nog altijd op volle toeren. In de paddock wordt steeds vaker gespeculeerd over een transfer die de Formule 1 volledig zou opschudden.

Hoewel Verstappen nog tot 2028 onder contract staat bij Red Bull, kwam eerder dit jaar al naar buiten dat Mercedes-teambaas Toto Wolff met hem heeft gesproken. Daarmee werd meteen duidelijk dat de interesse meer is dan zomaar een roddel. Voor 2026 staat vast dat Verstappen bij Red Bull blijft, maar voor de jaren daarna wordt Mercedes steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijke bestemming.

'Russell ziet samenwerking met Verstappen wel zitten'

George Russell is 'niet bang' voor Verstappen en zou de kans om teamgenoot te zijn van de viervoudig wereldkampioen enorm waarderen, zo vertelde Sky Sports F1-presentator Simon Lazenby in gesprek met de Britse krant Metro. Volgens hem droomt Russell ervan om zichzelf te meten met de Nederlander in hetzelfde team.

Lazenby gaat zelfs nog een stap verder: hij denkt dat Mercedes in 2027 daadwerkelijk voor een duo Verstappen-Russell kiest. De jonge Kimi Antonelli kampt in zijn eerste seizoen met veel fouten en crashes en zou daardoor buiten de boot vallen. "Als je moet kiezen, dan kies je voor Max en George. Dat is een no-brainer", aldus Lazenby.

Herhaling van zetten?

Een samenwerking tussen Verstappen en Russell zou onvermijdelijk herinneringen oproepen aan de gespannen periode tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton, toen de rivaliteit binnen Mercedes tot het kookpunt kwam. Toch denkt Lazenby dat de Duitse renstal dit keer genoeg geleerd heeft om de situatie in goede banen te leiden. "Zolang het beheersbaar blijft, is het alleen maar goed voor de sport."

Voor Verstappen zou een overstap historisch zijn. De Nederlander reed zijn hele carrière voor Red Bull en pakte daar meerdere wereldtitels. Toch geloven kenners dat juist een nieuwe uitdaging bij Mercedes hem de kans zou geven te bewijzen dat hij ook buiten zijn vertrouwde omgeving kan domineren. Toch valt of staat alles met de prestaties volgend seizoen onder de nieuwe reglementen.

Verstappen blijft heersen

Juist daarom kijkt iedereen reikhalzend uit naar 2026, wanneer de Formule 1 opnieuw de regels op de schop neemt. De auto’s moeten lichter en compacter worden, al niet in de mate waar Verstappen van droomt. Voor hem zal het de ultieme test zijn: kan hij ook in een nieuw tijdperk zijn dominantie doortrekken?

Het antwoord gaf hij op Monza eigenlijk al zelf. Terwijl de concurrentie worstelde, reed Verstappen de snelste race ooit in de Formule 1 en liet hij McLaren kansloos achter zich. Het maakt duidelijk dat de Nederlander, welke regels er ook gelden en welk team hij ook vertegenwoordigt, voorlopig de man blijft die de rest gek maakt.