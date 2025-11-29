Het begin van de Grand Prix van Qatar belooft vuurwerk. De drie coureurs die strijden om de wereldtitel staan op de voorste drie plekken. Max Verstappen kon de McLarens aardig bijbenen, maar eindigde op P3. Oscar Piastri en Lando Norris zullen vanaf de voorste startrij gezamenlijk naar de eerste bocht rijden.

Zaterdagmiddag liep het McLaren-duo al wat uit in de stand om het wereldkampioenschap. Verstappen werd vanaf P6 nog vierde in de sprintrace, waarmee hij de schade beperkte. Piastri won, terwijl WK-leider Norris een plek voor de Nederlander eindigde.

Wederom vroege exit Hamilton

De kwalificatie voor de race van zondag eindigde (opnieuw) in mineur voor Lewis Hamilton. Hij rommelt de laatste weken maar wat aan in zijn Ferrari, dat was zaterdagavond opnieuw het geval. De zevenvoudig wereldkampioen stuurde zijn stuiterende auto naar plek 18 in het eerste kwalificatiedeel. Het was dus voor de derde keer op rij (inclusief sprintkwalificatie) dat de Brit niet door het eerste deel kwam.

Ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda, die nog knap vijfde werd in de sprintrace, redde het niet. De Japanner werd op het laatste moment uit de top 15 geduwd door Gabriel Bortoleto. Verstappen lijkt zondag dus niet te hoeven rekenen op de steun van Tsunoda. Verder was het exit voor Esteban Ocon, Lance Stroll en Franco Colapinto na Q1.

Klein paniekmomentje Norris

In het tweede kwalificatiedeel was het einde verhaal voor Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Bortoleto en Alex Albon. WK-leider Norris moest er nog even goed voor zitten, omdat zijn eerste tijd werd geschrapt wegens track limits. Norris kwam in zijn enige ronde niet in gevaar en ging achter teamgenoot Piastri mee naar de beslissende Q3.

Verschillen klein

De McLarens waren ook als eerste naar buiten. Norris passeerde als eerste de lijn en zette een tijd neer om u tegen te zeggen: 1.19,495. Teamgenoot Piastri kwam er net niet aan: +0,035. Met Verstappen was het gat veel groter. De Nederlander zag ook nog George Russell ertussen komen.

Verstappen en zijn collega's moesten even geduld hebben voor hun tweede run. Er lag namelijk een stuk plastic van de auto van Carlos Sainz op de baan, waardoor de rode vlag werd gewapperd. Na een korte onderbreking ging het kwalificatiegeweld verder. Zonder Norris, want die brak zijn run af. De Brit zag hoe Piastri ultiem verbeterde: 1.19,387. Verstappen kwam ook nog dichtbij, maar passeerde de McLarens niet. Wel wipte hij over Russell heen.

