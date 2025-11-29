McLaren-coureur Lando Norris heeft bij de sprintrace in Qatar prima zaken gedaan met het oog op het wereldkampioenschap. De Brit werd derde, terwijl rivaal Max Verstappen een plek achter hem eindigde. Daarna kwam er oorlogstaal uit de mond van de leider in de WK-stand.

Norris' teamgenoot Oscar Piastri won de avondrace over 100 kilometer op het Lusail International Circuit. De Australiër reed onder het felle kunstlicht van start tot finish aan de leiding.

Kampioenschapsleider Norris kwam als derde langs de finishvlag, kort achter George Russell van Mercedes. De Brit van McLaren verdiende 6 punten en kwam op 396 punten. Piastri is genaderd tot 22 punten en Verstappen heeft nu 25 punten achterstand.

Max Verstappen met kritiek op Lando Norris

Regerend wereldkampioen Verstappen zei onlangs dat de coureurs van McLaren niet het maximale uit hun auto hebben gehaald dit jaar. De zoon van oud-coureur Jos Verstappen stelde dat Lando Norris en Oscar Piastri al zoveel afstand op hem hadden moeten nemen, dat hij ze niet meer in had kunnen halen.

"Max mag natuurlijk zeggen wat hij wil, hij heeft dat recht ergens ook wel verdiend en vier wereldtitels gewonnen", zo begint Norris zijn reactie op die uitspraken tegenover De Telegraaf. "Ik heb veel respect voor hem en hij heeft heel veel bereikt. Max heeft over veel dingen ook een goed idee en goed inzicht."

Agressief

Hij gaat door: "Maar er zijn ook genoeg dingen waar hij geen idee van heeft. Het is ook gewoon de manier waarop Red Bull dingen aanpakt. Een beetje een agressieve manier en ze praten vaak onzin. Je kan er dus naar luisteren of over praten, maar ook zoals wij doen als team het hoofd koel houden en gefocust blijven."

Stuiterende auto

Max Verstappen was ook na de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar niet te spreken over zijn Red Bull-auto. "Mijn auto stuitert overal", liet hij optekenen op zijn eigen website.

"Dat stuiteren had ik vrijdag ook al in de sprintkwalificatie. In de race ga je wat langzamer door de bochten, dus is het stuiteren iets minder agressief, maar zelfs in de langzamere bochten stuiter ik bij het remmen. Je kunt een bocht niet consistent aanvallen en dat is heel irritant", aldus Verstappen,

How Lando can be crowned world champion in Qatar 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KPwUiPJcNE — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Reageer en praat mee!