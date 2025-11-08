Hoewel Max Verstappen het hele jaar door over de hele wereld reist, houdt hij de Eredivisie nauwlettend in de gaten. De Red Bull-coureur is groot fan van PSV en kon het niet laten om een sneertje uit te delen aan Ajax-fan Giedo van der Garde.

Oud-coureur Van der Garde is namens Viaplay aanwezig in het Braziliaanse Sao Paulo om verslag te doen van de Grand Prix die er dit weekend gehouden wordt. Daar sprak hij met Verstappen over alles rondom dit raceweekend, maar ook even over Ajax.

"Moeten we het nog even over Ajax hebben?", vraagt iemand van achter de camera. Verstappen schiet gelijk in de lach, terwijl Van der Garde de boot probeert af te houden. "Nee, nee, nee niks over Ajax, kom op." Toch kan Verstappen het niet laten. "Het gaat goed man!", stelt de wereldkampioen cynisch. "Ik zou gewoon even pauze nemen dit seizoen. Gewoon volgend jaar opnieuw doen. Jullie moeten even een trainingswedstrijdje spelen en een nieuwe coach vinden." Lachend als een boer met kiespijn sluit Van der Garde het interview vervolgens af bij de perschef van Red Bull. "We stop now, okay?" Ondertussen houdt Verstappen het niet meer van het lachen.

Verstappen kan nog lachen, ondanks dat dit weekend in Brazilië tot nu toe nog niet gaat zoals gehoopt. Tijdens de eerste en enige vrije training werd de Nederlander zeventiende en even later bij de sprint kwalificatie viel het ook tegen. Verstappen noteerde de zesde tijd en zag beide McLarens voor hem eindigen.

Na afloop was de viervoudig wereldkampioen dan ook niet te genieten. Het liep voor geen meter: veel vibratie in de auto, hij stuiterde alle kanten op en buiten dat ook gewoon geen grip in de langzame bochten", zo sprak hij. Op de vraag of hij op de voorspelde regen hoopt dit weekend, antwoordde Verstappen gevat: "Ik had gehoopt op een betere auto."