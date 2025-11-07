Lando Norris was vrijdagavond Nederlandse tijd de snelste tijdens de sprint kwalificatie. Daarmee hield de coureur van McLaren Kimi Antonelli en teamgenoot Oscar Piatri achter zich. Max Verstappen eindigde teleurstellend op P6.

Norris zette met zijn eerste ronde in SQ3 al de snelste tijd neer, net voor zijn ploeggenoot Oscar Piastri. In de tweede ronde was de Engelsman wel echt de snelste. Antonelli pakte een knappe tweede plaats, tussen de McLarens in.

Verstappen leek heel even op weg naar een goede plaatsing voor de kwalificatie, maar dat bleef bij de eerste sector. Hij eindigde uiteindelijk op een teleurstellende zes plaats in Brazilië.

SQ1 en SQ2

In SQ1 gingen er gelijk enkele grote namen uit. Carlos Sainz werd teleurstellend twintigste, terwijl ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda het niet haalde. De andere afvallers waren Franco Colapinto, Liam Lawson en Esteban Ocon.

Lewis Hamilton haalde het daarna niet. De Engelsman van Ferrari was niet snel genoeg tijdens SQ2. Dat gold ook voor Alexander Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman. Ferrari-manager Fred Vasseur zag Charles Leclerc spinnen en Hamilton het dus niet halen. Hij schudde zijn hoofd en was duidelijk niet tevreden.

Mislukte vrije training

Tijdens de eerste en enige vrije training van dit weekend in Brazilië, liet Verstappen niet zien wat hij kan. De Nederlandse wereldkampioen noteerde de zeventiende tijd en dat was toch wel teleurstellend te noemen.

Stoelendans

Met niet veel Grand Prix's meer te gaan gaat de blik automatisch ook steeds meer naar volgend jaar. Zo worden de stoelen in de bolides langzamerhand steeds meer ingevuld. Voorafgaand aan dit raceweekend kreeg Franco Colapinto goed nieuws te horen: de Argentijn mag ook volgend seizoen in de Alpine blijven rijden.