Max Verstappen denkt dat Aston Martin er goed aan heeft gedaan om Adrian Newey aan te stellen als nieuwe ploegbaas. De Nederlander werkte samen met de topontwerper en weet dat hij de capaciteiten van een teambaas heeft.

Deze week verraste Aston Martin met de aanstelling van Adrian Newey als de nieuwe teambaas vanaf het komende seizoen. Andy Cowell, de huidige teambaas, mag de laatste twee ritten in zijn huidige rol afmaken, maar vanaf 2025 wordt hij het hoofd strategie bij de legendarische F1-ploeg. Rondom de GP van Las Vegas werd de bij Red Bull Racing ontslagen Christian Horner nog aan de positie van teambaas bij Aston Martin gelinkt. De ploeg ging echter voorbij aan Horner en stelde in Newey een andere bekende van Red Bull aan.

Newey werkte lange tijd met Horner en Verstappen samen bij Red Bull Racing. De Brit was daar lange tijd een belangrijke ontwerper van de ploeg. Newey was daar voornamelijk bezig met de technische kant van de wagens en krijgt nu dus ook de verantwoordelijkheid voor een heel team. Daar ontstonden wat twijfels over binnen de F1-wereld, maar Verstappen denkt dat zijn oude topontwerper dit uitstekend zal doen.

'Blij te zien dat hij de kans krijgt'

Verstappen gunt het Newey ook en hoopt dat zijn periode als teambaas bij Aston Martin zal slagen. "Ik ben blij om te zien dat hij die kans krijgt", vertelt Verstappen voor aanvang van het raceweekend in Qatar. "Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen aan zijn betrokkenheid bij de auto, maar ik weet zeker dat hij het goed zal doen", doelt Verstappen op het feit dat Newey tot nu toe enkel bezig was met de technische aspecten van de wagen.

Toch weet Verstappen ook niet hoe de switch van technische man naar ploegleider zou gaan bij Newey. Hij weet in ieder geval dat bij Red Bull Racing een positie als teambaas geen optie was voor de Brit. "Ik heb er ook nooit met Adrian over gesproken. Bij Red Bull was dat nooit een optie, dus ik wist niet wat zijn verdere ambities waren. Maar ik ben uiteraard blij voor hem. Ik kan natuurlijk niet in het team kijken om te zien om welke reden hij gepromoveerd is; ik heb geen idee. Ik kijk toe en ik geniet ervan."

