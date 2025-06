Op Times Square in New York kwamen topcoureurs en Hollywoodsterren maandagavond samen voor de wereldpremière van F1: The Movie. Daags na de Grand Prix van Canada vlogen de coureurs, waaronder Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell, speciaal vanuit Montréal over voor dit bijzondere evenement.

De rode loper op Times Square bood een schitterend decor voor een mix van glamour en snelheid. Naast Hamilton en zijn collega’s waren ook Hollywoodsterren aanwezig, met Brad Pitt als stralend middelpunt. Hij speelt de hoofdrol in F1: The Movie en werd warm ontvangen door coureurs en aanwezigen.

Formule 1-sterren op Times Square

Onder de aanwezigen waren ook Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn vrouw, Spice Girl Geri Horner, die samen met Pitt poseerden voor de camera’s. Ook Sauber-coureur Nico Hulkenberg verscheen in gezelschap van zijn vrouw Egle, terwijl Pierre Gasly en zijn vriendin Francisca Cerqueira Gomes genoten van de aandacht van de paparazzi.

Naast de coureurs en filmsterren maakten ook andere bekende gezichten hun opwachting, waaronder skilegende Lindsey Vonn, voormalig coureur Jenson Button met partner Brittny Ward en Mercedes teambaas Toto Wolff met zijn vrouw Kerry Condon. De aanwezigheid van deze diverse groep onderstreepte de unieke combinatie van sport, entertainment en glamour tijdens de première.

Max Verstappen schittert in afwezigheid

Opvallend was de afwezigheid van Max Verstappen, die de film eerder al had gezien tijdens een vertoning in Monaco. Ook Fernando Alonso en Oscar Piastri ontbraken op het evenement. Verstappen koos ervoor om op Vaderdag, direct na de Grand Prix van Canada in Montreal, terug te keren naar huis om tijd door te brengen met zijn pasgeboren dochter. Ondanks deze afwezigen bleef de première een spectaculair samenspel van passie voor autosport en de magie van Hollywood.

Norris verscheen op zijn beurt opvallend genoeg zonder zijn vermeende vriendin op de rode loper, wat de aandacht van fans en media trok. Hoewel hij alleen kwam, genoot de Britse coureur zichtbaar van het moment en de sfeer rondom de première. Toch doet de afwezigheid van Margarida Corceiro wel stof doen opwaaien.

Lewis Hamilton vervult belangrijke rol bij film

Hamilton sprak uitgebreid over zijn rol als adviseur en co-producer van de film. Hij benadrukte hoe nauwgezet het team werkte om de authentieke sfeer van de Formule 1 vast te leggen. "We wilden ervoor zorgen dat het racen en de dynamiek van het circuit echt tot leven komen", aldus de 7-voudig wereldkampioen, die zelf vaak scènes heeft begeleid en feedback gaf om het verhaal zo realistisch mogelijk te maken.

De film, geregisseerd door Joseph Kosinski - bekend van Top Gun: Maverick - draait vanaf 25 juni in de Nederlandse bioscopen en belooft een boeiend portret te worden van het hedendaagse racen, vol actie, emotie en spectaculaire beelden.