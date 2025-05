Max Verstappen slaat bijzondere gelegenheid in Monaco over: 'Ruim van te voren aangegeven'

Het moest allemaal een gezellige boel worden op een Formule 1-filmfeestje. Bijna elke coureur was aanwezig bij een speciale voorvertoning van de Formule 1-film die later dit jaar uitkomt. Max Verstappen had hier echter geen trek in, en daar had hij een goede reden voor.

Dit weekend verschijnen alle coureurs aan de start in Monte Carlo, dat voor vele van hen als thuisbasis geldt, voor de strijd om de winst van de Grand Prix van Monaco. Zowat elke coureur is al aanwezig in de dwergstaat. Dit gaf ze de mogelijkheid om met z'n allen alvast F1 The Movie te bekijken.

Vrijwel iedereen van de grid was van de partij bij het filmfeestje. Alleen Verstappen en Aston Martin-coureur Lance Stroll kwamen niet opdagen. Een officiële reden voor de afwezigheid van de Nederlander werd niet gegeven, maar volgens fans heeft de Red Bull-coureur ervoor gekozen om thuis te blijven zodat hij tijd kon spenderen met zijn pasgeboren dochter Lily.

"Ik had het ruim van tevoren aangegeven, dus ze wisten dat ik niet zou komen. Ik wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen, het was ook geen verplichting", aldus de Nederlander van Red Bull Racing op het platform autosport.

Verstappen, die in Monaco woont, liet ook weten dat zijn pasgeboren dochter dit weekeinde niet te bewonderen is bij de GP van Monaco. "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar", aldus de 27-jarige Nederlander.

F1 The Movie

Later dit jaar verschijnt F1 The Movie op het witte doek. Naast de bekende Formule 1-coureurs zijn ook acteurs als Brad Pitt, Javier Bardem en Damson Idris te zien in de film.

F1 The Movie vertelt het verhaal van Sonny Hayes (Brad Pitt), die zijn Formule 1-carrière beëindigde na een crash. Dertig jaar later maakt hij zijn comeback om het team van een oud-teamgenoot uit de problemen te helpen. Hij kruipt opnieuw achter het stuur en neemt het op tegen zijn jonge teamgenoot Joshua Pearce (Damson Idris).

De film is opgenomen tijdens echte Grand Prix-weekenden, waarbij de auto's van Brad en Damson daadwerkelijk over het circuit reden. Uiteraard namen zij niet deel aan de races zelf. F1 The Movie zal vanaf 26 juni te zien zijn in de Nederlandse bioscopen.

Maar voor we die film kunnen bekijken, zullen er eerst nog wat echte races plaatsvinden. De eerstvolgende Grand Prix is, zoals eerder gezegd, aankomend weekend in Monaco. De week erop zullen de coureurs het tegen elkaar opnemen in Barcelona.