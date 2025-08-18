Het ging de afgelopen periode héél lang over de toekomst van Max Verstappen, tot hij zelf het woord nam. De Formule 1-coureur maakte aan alle geruchten een einde en zei bij Red Bull te blijven in 2026. Maar waarom wachtte hij zo lang met de stilte doorbreken?

Verstappen naar Mercedes: volgens sommigen ging dat sowieso gebeuren in 2026. George Russell moest al vrezen voor zijn plek bij de renstal. Maar uiteindelijk blijft de Nederlandse topcoureur gewoon bij Red Bull, waar hij sowieso nog een contract tot en met 2028 heeft.

'Het heeft toch geen zin'

"Het punt is dat er altijd anderen zijn die veel praten, terwijl ik eigenlijk niets zeg – simpelweg omdat ik dat niet hoef", zegt Verstappen op de website van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen vond het niet nodig om in te gaan op de geruchten die om hem heen hingen.

"Ik hoef niks te zeggen. Ik denk ook dat dat voor iedereen beter is dan zomaar wat dingen te roepen. Het heeft toch geen zin, het is zonde van de tijd. Voor mij ligt de focus volledig op 2026 met het team: vooruitkijken, zorgen dat we de reglementen goed begrijpen en dat we vanaf het begin competitief zijn."

Clausule in contract Verstappen

Verstappen had ook een clausule in zijn contract staan, zo heeft onder andere Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigd. Als hij in de zomerstop niet in de top drie van de WK-stand zou staan, had hij een ontsnapppingsclausule om in 2026 naar een ander team te vertrekken. De Limburger ging als nummer drie op zomervakantie.

Het volgende seizoen belooft zeer interessant te worden, omdat alle auto's op de schop gaan door de nieuwe regels. Het is op dit moment dus totaal nog bijna niet te voorspellen welke renstal er (niet) goed voor de dag komen. Maar voordat het zover is, staat eerst de tweede seizoenshelft van dit jaar nog op het programma.

Grand Prix van Nederland

Met als eerstvolgende race de Grand Prix van Nederland. De coureurs kunnen nu nog genieten van hun laatste vakantiedagen, waarna volgend weekend de race op Zandvoort wordt verreden.