Max Verstappen start vanaf P4 tijdens de Grand Prix van België. Hij zette zaterdag de vierde tijd neer in de kwalificatie achter de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Ook Charles Leclerc was sneller dan de Nederlander.

Bij het begin van de laatste run liet verstappen veel tijd liggen, zo merkte hij zelf ook al meteen. "O mijn god dat was héél erg slecht. Ik had geen grip om aan de ronde te beginnen", zei hij over de boordradio.

Hij kon daardoor niet tippen aan de tijden van de McLaren-coureurs. Norris pakte pole position en zijn teamgenoot Piastri zal achter hem starten. Ook Leclerc verbeterde nog in zijn laatste ronde. Hij start op P3.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton lag er al in Q1 uit. Zijn rondetijd werd geschrapt vanwege track limits waardoor hij terugviel naar plek 16. De laatste keer dat de Brit niet op de eerste twee rijen startte was in 2016.

Sprintrace

Verstappen won eerder op zaterdag al de sprintrace tijdens van de GP van België. De viervoudig wereldkampioen starte in zijn Red Bull vanaf P2. Hij was te sterk voor de McLaren van Oscar Piastri, die vanaf poleposition startte en liet ook Lando Norris achter zich.

Hij was 'heel blij' met die overwinning, vertelde hij na afloop. "Ook omdat dit mijn favoriete circuit is, waar ik me thuis voel en waar ook altijd veel fans zijn."

GP van België

De Grand Prix wordt zondag om 15.00 uur verreden op circuit Spa-Francorchamps. Er heeft nog nooit iemand vanaf P4 gewonnen in België. Een enorme uitdaging dus voor Verstappen, die de race won in in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar moest hij de zege aan Lewis Hamilton laten, omdat de Nederlandse Formule 1-coureur door een gridstraf vanaf de elfde positie moest starten.