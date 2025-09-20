Max Verstappen heeft tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de tweede tijd neergezet. McLaren-coureur Lando Norris was het snelst in Bakoe, maar de Nederlander kon wel diens tegenstander Oscar Piastri voorblijven.

Met nog achttien minuten op de klok zette Verstappen de snelste tijd neer. Met een geweldige ronde van 1.41,727 stond hij zes tienden los van de rest. Hij kon daarbij wel profiteren van slipstream van Fernando Alonso.

Die tijd werd vervolgens verbeterd door Lando Norris. Met 1.41,223 is de McLaren-coureur een halve seconde sneller dan de Nederlander. Oscar Piastri bleef achter hem en zette de derde tijd neer in de laatste vrije training.

Verstappen kon het gat met Norris nog wat meer dichten, maar het lukte hem niet om de tijd van de Brit te verbeteren. Hij zal dankzij zijn snelle tijd van 1.41,445 wel met enige hoop de kwalificatie ingaan. De Red Bull-coureur startte nog nooit vanaf pole position op het circuit in Bakoe. Om 14.00 uur vind de kwalificatie plaats voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Constructeurskampioenschap McLaren

McLaren kan dit weekend al de constructeurstitel in de Formule 1 pakken. Met nog acht races te gaan is de voorsprong van het team van Oscar Piastri en Lando Norris dusdanig groot, dat in Azerbeidzjan de beslissing al kan vallen.

McLaren staat namelijk liefst 337 punten voor op nummer twee Ferrari, terwijl er nog maar 389 punten te vergeven zijn in de acht raceweekenden (inclusief sprintraces). Simpel gezegd moet McLaren ervoor zorgen dat de voorsprong na de GP van Azerbeidzjan 346 punten of groter is. Dat doen Piastri en Norris door allebei op het podium te eindigen. Een van de twee moet de race winnen en de ander moet dan tweede worden.