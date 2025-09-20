Formule 1-coureur Isack Hadjar, de beoogde nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, heeft zich in Bakoe niet van zijn beste kant laten zien. Tijdens de vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan was hij behoorlijk gefrustreerd. Een collega moest het ontgelden.

De 20-jarige Hadjar was vrijdag scheldend te horen via de boordradio. In de laatste 15 minuten van de eerste vrije training ergerde hij zich mateloos aan Alexander Albon. De Williams-coureur reed vlak voor hem en was enorm aan het treuzelen, waarschijnlijk om zijn banden op te warmen.

De Franse coureur van Racing Bulls had er genoeg van en liet zijn onvrede duidelijk merken via de radio. "Ik weet niet what the hell hij aan het doen is. Hij is gewoon zo irritant. Hij doet het echt expres", waren zijn beledigende woorden richting zijn 29-jarige concurrent.

Carlos Sainz

Het is niet de eerste keer dat Hadjar het aan de stok krijgt met een Williams-coureur. Tijden de Grand Prix van Italië op Monza zat Carlos Sainz vlak achter hij tijdens de opwarmronde in de kwalificatie.

Daar was Hadjar ook niet van gediend. "Waarom moet hij zo vervelend doen. Wie doet er nou zo'n out lap? Wat is daar de bedoeling van", zei de jonge coureur geïrriteerd.

Teamgenoot Max Verstappen

De kans is groot dat Hadjar in 2026 de nieuwe teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Verstappen wordt bij Red Bull. De huidige tweede rijder bij de renstal, Yuki Tsunoda, stelt namelijk teleur.

Adviseur Helmut Marko wil er nog niet al te veel over zeggen. "We nemen nog even tijd met deze beslissing", zo vertelt hij aan de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. "We willen deze beslissing bewust uitstellen tot eind oktober, of zelfs langer, zodat we alle vergelijkingen kunnen maken. Het enige dat zeker is, is dat Verstappen en Hadjar contracten hebben. Waar en in welke positie is nog niet besloten."

Ondanks de toenemende speculaties dat Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Max zal zijn, benadrukte Dr. Marko dat Red Bull Tsunoda nog niet heeft afgeschreven. "We hebben nog steeds hoop voor Yuki. Zijn doel voor de rest van het seizoen is om zo vaak en consistent mogelijk in de punten te eindigen. Daarna zullen we zien wat er volgend jaar gebeurt."