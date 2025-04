Liam Lawson strijdbaar ondanks vroegtijdig vertrek bij Red Bull: 'Het was moeilijk te accepteren'

Liam Lawson heeft zich nog niet volledig neergelegd bij zijn snelle vertrek bij Red Bull Racing. Hoewel zijn eerste races van het seizoen teleurstellend verliepen, hoopt de Nieuw-Zeelander alsnog op een toekomst in de Formule 1. Een terugkeer bij Red Bull lijkt onwaarschijnlijk, maar Lawson houdt de deur op een kier.

Na het ontslag van Sergio Pérez vorig seizoen kreeg Lawson onverwacht de kans om zich te bewijzen bij Red Bull. Het avontuur van de Nieuw-Zeelander bleef echter beperkt tot slechts twee races – in Australië en China – waarna hij vanwege tegenvallende prestaties alweer werd vervangen door Yuki Tsunoda.

In Melbourne kwalificeerde Lawson zich als 18e en crashte hij tijdens de race. In Shanghai liep het zelfs nog stroever: hij kwalificeerde zich als laatste voor zowel de sprint als de hoofdrace, waarin hij respectievelijk als 14e en 12e over de finish kwam. Teamgenoot Max Verstappen eindigde daarentegen als tweede in Australië, werd derde in de sprintrace in China en vierde in de hoofdrace. Het verschil in prestaties was te groot om te negeren, en dus besloot Red Bull snel in te grijpen.

'Het was moeilijk te accepteren'

Lawson blikte in Suzuka openhartig terug op de situatie. "Het is zeker iets waarover wordt gesproken", zei hij over de mogelijkheid van een terugkeer. "Aan de ene kant is dat geweldig, maar ik was er al aan het begin van het seizoen en wilde me toen bewijzen. Wat er in de toekomst gebeurt, ligt grotendeels buiten mijn controle. Ik kan me alleen focussen op mijn prestaties."

De beslissing van Red Bull kwam hard aan, erkent de coureur. "Het besluit van Red Bull kwam erg vroeg in het seizoen. Ik had gehoopt op een raceweekend op een bekend circuit om mezelf te laten zien. Maar de beslissing was genomen. Het was moeilijk te accepteren, maar na een paar dagen heb ik de knop omgezet."

Liam Lawson blijft strijdbaar

Na zijn korte optreden bleef Lawson niet bij de pakken neerzitten. Hij keerde terug naar het zusterteam Racing Bulls om zich verder voor te bereiden. "Ik ben meteen aan de slag gegaan in Faenza. We hebben een stoeltje gepast en andere voorbereidingen getroffen. Ik kan nog steeds in de Formule 1 racen, en dat is het belangrijkste. Ik ben blij met deze kans en enthousiast om hier te zijn. Racing Bulls is sterk begonnen, dus ik vind het spannend om in deze positie te komen."

Mocht Lawson in de toekomst terugkeren bij Red Bull, dan zou dat uniek zijn in de Formule 1-geschiedenis: geen enkele coureur keerde eerder terug bij hetzelfde team nadat hij was ontslagen.