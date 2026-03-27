Werk aan de werk voor Red Bull bij de Grand Prix van Japan, weet Max Verstappen. Hij kende twee teleurstellende trainingen op vrijdag. "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn."

Verstappen had in de eerste vrije training de zevende tijd neergezet. De Brit George Russell van Mercedes tekende voor de snelste tijd in de eerste training.

In VT2 werd Verstappen slechts tiende, op 1,4 seconden van Oscar Piastri, die met 1.30,133 de snelste tijd klokte op Suzaka. "Het onderstuur is ongelofelijk. Hier valt niet mee te rijden", verzuchtte Verstappen tijdens die training.

Red Bull in de problemen

"Het was niet erg goed om eerlijk te zijn", zei de Nederlander na afloop van de tweede vrije training op zijn eigen website verstappen.com. "We missen balans, grip en van onze kant hebben we veel werk te verzetten. We moeten leren begrijpen waarom we deze grote problemen hebben. Het was geen beste dag. Ik denk dat het niet makkelijk wordt om een oplossing te vinden voor onze problemen vanavond."

Verstappen kwam in de eerste grand prix op 8 maart in Australië niet verder dan de zesde plaats, waarna hij uitviel in de tweede race in China. Ook in Japan, waar hij de laatste vier races op zijn naam schreef, lijkt hij zich vooralsnog niet in de strijd om de bovenste plaatsen te gaan mengen.

Dominantie Mercedes

Russell en Kimi Antonelli bezorgden Mercedes de overwinning in de eerste twee races van het seizoen. Zij moesten bij de tweede training in Japan genoegen nemen met respectievelijk de derde en tweede tijd achter Piastri. De Australiër is nog niet gestart dit seizoen, na een crash in de opwarmronde in eigen land en een technisch probleem voor de start in China.

Piastri's teamgenoot Lando Norris, de regerend wereldkampioen, zette de vierde tijd neer in de tweede training. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton volgden, voor Nico Hülkenberg (Audi), Alexander Albon (Williams) en Oliver Bearman (Haas).