Dit is Lando Norris: Vlaamse moeder, rivaliteit met 'vriend' Max Verstappen en feesten met Nederlanders

Max Verstappen vocht in zijn Formule 1-carrière fikse battles uit met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en nu Lando Norris. Voor het eerst strijdt hij tegen een goede vriend. Dit moet je weten over Norris, die een woordje Nederlands spreekt.

Hij is namelijk de zoon van een Belgische moeder. Moeder Cisca Wauman is een Vlaming en Norris spreekt dan een klein woordje Nederlands, met een dik Vlaams accent. In een stream telde hij eens tot tien en zei hij dingen als: 'Een beetje kaas hebben'.

Overigens is Norris niet de enige Formule 1-coureur met een Belgische moeder, want Max Verstappen én Lance Stroll hebben dat ook. De inmiddels 24-jarige Norris is geboren in Engeland en groeide daar ook op. Hij stak alleen soms Het Kanaal over bij feestdagen. Papa Norris was een amateurwielrenner en ontmoette de moeder van zijn kinderen in België.

Beginjaren van Norris in de autosport

Norris begon op zijn zevende met karten en bleek een supertalent. Fast forward naar 2017 toen hij in zijn debuutjaar het Formule 3-kampioenschap won, door liefst negen races te winnen. Een jaar later vocht hij met George Russell en Alex Albon om het kampioenschap in de Formule 2. Norris eindigde tweede achter Russell en voor Albon. Nyck de Vries werd dat jaar vierde.

Na één jaar F3 en één jaar F2 debuteerde hij in 2019 voor McLaren in de Formule 1. Daar vormde hij een duo met Carlos Sainz, wat een geweldige combinatie bleek te zijn. Niet voor niks kreeg het rijdersduo de bijnaam Carlando. Een jaar later pakte hij in de eerste race van het seizoen zijn eerste podiumplek.

Carlando popping into my life like pic.twitter.com/Wk7NUKlPSl — 🥛🌶 (@chilimilkz) July 3, 2024

Dé kans op overwinning viel in het water

In 2021 had Norris dé kans op zijn eerste overwinning in de Formule 1. In Rusland reed hij aan de leiding, tot het heel hard begon te regenen. De coureur dacht dat hij niet naar binnen hoefde voor regenbanden, maar spinde daarna vrijwel meteen. Norris zakte daardoor terug naar de zevende plek.

Norris moest er héél lang op wachten, maar dit jaar was het eindelijk zo ver. In Miami pakte hij na vijftien eerdere podiumplaatsten eindelijk zijn eerste overwinning in de Formule 1, omdat hij simpelweg sneller was dan Verstappen. Door vier tweede plekken dit seizoen, staat hij inmiddels tweede in het wereldkampioenschap. Op het moment is hij dus de belangrijkste uitdager van Verstappen en dat bleek ook in Oostenrijk.

Vriendschap Max Verstappen en Lando Norris brokkelt af: vader Norris gooit olie op het vuur Max Verstappen en Lando Norris zaten elkaar zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk in de haren. Vlak voor de finish toucheerden de Red Bull en McLaren elkaar. Gevolg: lekke banden bij beide coureurs. Verstappen werd nog vijfde, Norris viel uit.

Vriend of vijand?

Verstappen lag aan de leiding van de Grand Prix van Oostenrijk en kwam na een mindere pitstop vlák voor Norris de baan op. De Engelsman leek iets sneller, maar kon Verstappen telkens niet inhalen. Na een paar acties en wat touchés blokkeerde de Nederlander hem, wat beide coureurs een lekke band opleverde. Het betekende het einde van de race voor Norris, maar een nieuwe rivalenstrijd in de Formule 1 was geboren.

De twee riepen jarenlang vrienden van elkaar te zijn, maar die relatie leek flink bekoeld na de race op de Red Bull Ring. Norris zei na afloop: "Als hij zegt dat hij niets fout heeft gedaan, dan verlies ik een hoop respect voor hem."

Het lijkt slechts een voorbode voor de komende periode, waarin Norris de grootste uitdager van Verstappen lijkt op de F1-grid. De Brit heeft in vorige klasses laten zien altijd bij de beste coureurs te horen, nu lijkt hij bij McLaren eindelijk over een auto te beschikken die races kan winnen.

Het liefdesleven van Lando Norris: geruchten over relatie met ex-vriendin van Portugese stervoetballer Lando Norris is dit jaar de naaste belager van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De 24-jarige Brit viert graag feestjes met de wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix, maar zijn vriendin zou uit Portugal komen. Al wil hij dat zelf niet bevestigen.

Relatie?

Dat zal hij willen doen onder toeziend oog van Margarida Conceiro. Norris wordt de laatste tijd veel met haar gespot. Zo waren de twee samen aanwezig bij het ATP-toernooi van Monte Carlo, een tennistoernooi in Monaco. De F1-coureur woont - net zoals veel van zijn collega's - in het prinsendom.

Tegenover The Sun wilde hij niet veel prijsgeven over zijn band met het Portugese model. "Ik weet dat er van alles wordt gesuggereerd, omdat ik met iemand ben gezien. Ik vind het hilarisch. Het lijkt wel of ik geen vrienden mag hebben. Ik kan niet met iemand gezien worden, zonder dat ik ermee in een relatie zou zitten." Zij is overigens de ex van João Felix, topvoetballer van Atlético Madrid.

Feestende Lando Norris gehavend na uitzinnig bootfeestje met Martin Garrix op Koningsdag Formule 1-coureur Lando Norris heeft Koningsdag 2024 doorgebracht in Amsterdam. Hij was één van de gasten in de boot van dj Martin Garrix. De huidige nummer vijf van het F1-kampioenschap danste en feestte, gehuld in deels oranjekleurige kleding. Maar het lijkt erop dat er op de Amsterdamse grachten ook een ongelukje plaatsvond.

Norris is bevriend met de Nederlandse dj Martin Garrix, met wie hij samen Koningsdag vierde in Amsterdam dit jaar. De F1-coureur was aanwezig op de boot van de dj, die ook goed bevriend is met Verstappen. Norris kwam overigens niet zonder kleerscheuren van die boot, want op een gegeven moment zat er een bebloed verbandje om zijn gezicht. Bij de eerstvolgende Grand Prix verscheen hij ook met een pleister op zijn neus voor de camera's.