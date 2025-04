Weggestuurde teamgenoot van Max Verstappen uit frustraties over Red Bull: 'Dat had me geholpen'

Liam Lawson begon het Formule 1-seizoen als teamgenoot van Max Verstappen, maar al na twee races werd de Nieuw-Zeelander door Red Bull aan de kant geschoven. Lawson heeft enkele dagen voor de GP van Japan gereageerd op die harde beslissing.

De grote droom van Lawson spatte vorige week al razendsnel uiteen. Hij was enorm trots toen Red Bull voor hem koos als teamgenoot van Verstappen, maar de periode bij het team draaide uit op een drama. De Nieuw-Zeelander pakte in de eerste twee raceweekenden van het jaar geen enkel punt en de renstal kende geen enkel medelijden met hem. Lawson moest het veld ruimen voor Yuki Tsunoda en rijdt vanaf komend weekend weer voor het zusterteam Racing Bulls.

Frustratie bij Lawson

Lawson reageerde enkele dagen voor die race bij Sky Sports voor het eerst in de media op zijn ontslag en kon zijn verbazing niet onder stoelen of banken steken. "Het was een enorme verrassing als ik eerlijk ben. Ik zag het echt niet aankomen. De gesprekken die we hadden, wezen er ook helemaal niet op dat dit zou gebeuren. Dus het was zeker niet iets dat ik had verwacht", vertelde hij tegen het Britse medium.

De Nieuw-Zeelander antwoordde dan ook bevestigend of de vraag of hij het frustrerend vindt dat hij zo snel aan de kant is geschoven: "Om eerlijk te zijn wel ja. Natuurlijk had ik graag meer tijd gehad."

Bekend in Japan

In tegenstelling tot de circuits in Australië en China is Lawson wel bekend met de baan in Japan. "Ik denk dat het me heel erg had geholpen en ik had het geweldig gevonden om die kans te krijgen. Maar uiteindelijk is het niet mijn beslissing en moet ik er het beste van maken." Lawson is door het besluit van Red Bull weer terug bij het team waarvoor hij in 2023 zijn debuut in de Formule 1 maakte.

Tsunoda gaat voor podium

Tsunoda zal komend weekend voor de eerste keer een duo vormen met Verstappen bij Red Bull en heeft de lat gelijk heel hoog gelegd. De Japanner gaat voor een podiumplek. Het wordt voor Tsunoda een bijzonder debuut bij Red Bull, want hij rijdt in zijn thuisland.