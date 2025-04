Max Verstappen verklikt Lando Norris na enorme fout: wereldkampioen betrapt Britse concurrent op heterdaad

Lando Norris maakte zondag een superstart bij de GP van Bahrein, maar uit de herhaling werd duidelijk dat hij dat niet helemaal op een eerlijke manier had gedaan. Max Verstappen stond op de startgrid naast zijn Britse WK-concurrent en betrapte hem.

Norris vergooide zaterdag zijn kwalificatie, maar leek dat een dag later voor een groot deel goed te maken in de eerste ronde. De Brit begon als zesde en lag al na de eerste paar bochten op de derde plaats nadat hij Kimi Antonelli (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) en Charles Leclerc (Ferrari) wist te passeren.

Fout bij de start

De wedstrijdleiding kwam echter al snel met het bericht dat Norris zich bij de start mogelijk niet helemaal aan de regels had gehouden. De Brit zou volgens de stewards namelijk niet op de goede plek hebben gestaan. Verstappen startte een plekje achter Norris en had dus goed zicht. De viervoudig wereldkampioen betrapte de WK-leider op heterdaad. "Lando staat buiten zijn gridbox", riep hij over de boordradio.

Uit de herhaling werd even later duidelijk dat Norris inderdaad niet op de goede plek stond. In eerste instantie parkeerde hij de McLaren op de juiste positie, maar toen reed hij toch nog een stukje naar voren. Norris kwam daardoor buiten het startvak en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Die loste hij even later bij zijn eerste pitstop in, maar doordat het verschil met de auto's achter hem groot was, kostte dat geen plekken op de baan.

Verstappen loopt schade op

Verstappen eindigde na een moeizame race uiteindelijk als zesde en verliest daardoor flink wat terrein in de strijd om de wereldtitel. Oscar Piastri reed vanaf pole position onbedreigd naar de zege. Norris viel later in de race terug naar de vierde plaats, maar eindigde na een prachtig duel met Leclerc alsnog op het podium.