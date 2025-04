Worstelende Max Verstappen krijgt dreun in Bahrein, McLaren slaat hard toe

Max Verstappen heeft zondag een tik gekregen in de Formule 1. De Nederlander kende een lastige race in Bahrein en eindigde uiteindelijk op de zesde plek. McLaren-coureur Oscar Piastri won de race vanaf pole en sloeg daarmee een flinke slag, want WK-leider (en teamgenoot) Lando Norris kwam achter George Russell als derde over de finish.

Piastri begon vanaf pole position aan de race en hield de eerste plek zonder problemen vast. Zijn teamgenoot Norris begon als zesde, maar maakte een superstart en lag al na de eerste ronde derde. Dat kreeg echter wel een staartje, want Norris stond bij de start buiten zijn vak en kreeg vijf seconden tijdstraf.

Dramatische race Verstappen

Verstappen stond naast Norris en zag dat de Brit niet goed stond, maar kwam zelf slecht weg en verloor een plekje aan Williams-coureur Carlos Sainz. Hij moest dus vanaf de achtste plek de schade gaan zien te beperken in de rest van de wedstrijd. Verstappen had enkele rondes nodig om de Spanjaard terug te pakken.

De Nederlander dook daarna vanaf de zevende plek de pits in en keerde op diezelfde plaats terug. Esteban Ocon wipte over de Nederlander heen door een vroege stop, maar de viervoudig wereldkampioen passeerde Antonelli, die later de pits in ging. Verstappen had op de harde band echter totaal geen grip en de klagende wereldkampioen verloor vervolgens snel terrein. Antonelli en Lewis Hamilton passeerden de Red Bull-coureur, die daardoor terugviel naar plek acht.

Safety car zorgt voor spannend slot

Net nadat Verstappen voor een tweede keer was gestopt, raakten teamgenoot Yuki Tsunoda en Sainz elkaar waardoor er wat brokstukken van de auto van de Japanner afvlogen. De wedstrijdleiding besloot de safety car de baan op te sturen zodat de onderdelen van de baan konden worden gehaald. Verstappen kreeg vanaf de achtste plek de kans om toch nog iets van zijn race te maken en profiteerde al snel door Ocon in te halen.

Ferrari koos voor een hele andere strategie dan de concurrentie en dat zorgde ervoor dat Charles Leclerc halverwege de race Lando Norris kon passeren. De twee vochten na de safety car tot het einde van de race om de derde plaats en pas in de slotfase lukte het Norris om de Monegask voorbij te steken. Daar moest hij uiteindelijk genoegen mee nemen.

Feest bij McLaren, dreun voor Verstappen

Piastri zorgde met de zege voor groot feest bij McLaren. Nummer twee Russell eindigde voor de derde keer dit jaar op het podium en WK-leider kwam als derde over de streep. Ferrari-coureur Leclerc en Lewis Hamilton eindigden als vierde en vijfde. Verstappen probeerde het in de slotfase nog bij Gasly en wist hem in de slotronde toch te passeren waardoor hij als zesde over de streep kwam. Dat levert hem acht punten op voor het wereldkampioenschap.