Max Verstappen verliest bijzonder record tijdens glansrijk weekend in Japan

Max Verstappen heeft in Japan een topweekend beleefd. Op zaterdag wist hij de pole position te pakken en op zondag behaalde hij de winst in de race. Desondanks is hij dit weekend ook een bijzonder record kwijtgeraakt.

Op 15 mei 2016 nam Verstappen voor het eerst de leiding in een Formule 1-race tijdens de Grand Prix van Spanje. Hij was toen 18 jaar, 7 maanden en 15 dagen jong. Dit maakte hem destijds de jongste coureur die ooit aan kop stond tijdens een race. Dat record stond tot vandaag, want Kimi Antonelli, die 18 jaar, 7 maanden en 11 dagen jong is, pakte vandaag even de leiding. Hierdoor is de Mercedes-coureur, met een verschil van slechts 4 dagen, de jongste coureur die ooit vooraan reed in een Formule 1-race.

Ander record

Antonelli mag dan nu wel het record hebben, maar de afloop van zijn race was minder goed in vergelijking met die van Verstappen destijds. De Mercedes-coureur eindigde in Japan op de zesde plek. Terwijl de Nederlander in 2016 de overwinning wist te behalen. Hiermee werd hij ook de jongste coureur ooit die een formule 1-race won. Dat record blijft voorlopig dus wel op zijn naam staan.

Topweekend

Verstappen beleefde dus, zoals eerder genoemd, een topweekend. Op zaterdag wist hij al zijn concurrenten te kloppen tijdens de kwalificatie en verbaasde zichzelf daarmee. Hij had er namelijk geen rekening mee gehouden dat hij de pole position zou pakken. Dit omdat het onrustig is bij Red Bull. Zo is de auto aan het begin van het seizoen niet bepaald de beste.

De Nederlander wist vervolgens goed te starten vanaf de pole position. In de openingsronden hield hij zonder al te veel moeite zowel Norris als Piastri achter zich en bouwde hij al snel een voorsprong van enkele seconden op. Die marge wist hij lange tijd moeiteloos te behouden, maar uiteindelijk werd de race toch nog spannend. Het verschil met de nummer twee, Norris, was uiteindelijk 1,4 seconden. Daarmee behaalde hij zijn eerste overwinning van het seizoen.