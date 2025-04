Red Bull-baas Christian Horner door het dolle heen na winst Max Verstappen: 'Tot op de millimeter perfect'

Max Verstappen heeft zondag in Japan zijn eerste zege van dit Formule 1-seizoen behaald. Red Bull-teambaas Christian Horner is erg blij met het resultaat en looft de viervoudig wereldkampioen.

Horner noemde de prestatie van Max Verstappen vandaag "tot op de millimeter perfect" en verklaarde dat de kampioen ook dit jaar weer meedoet om de wereldtitel.

"Max was dit weekend buitengewoon", legde de Brit uit. "Het harde werk werd gisteren gedaan, maar vandaag was hij tot op de millimeter perfect. De McLaren-coureurs waren snel, maar we wisten ze achter ons te houden. Max rijdt op het randje en we hebben hard gewerkt om hem een auto te geven waar hij alles uit kan halen. Hij is degene die het hele team motiveert."

Tegenvallende Tsunoda

Yuki Tsunoda, de nieuwe ploeggenoot van Verstappen, wist nog geen potten te breken. In de kwalificatie kwam hij er niet aan te pas, en in de race eindigde hij op de schamele twaalfde plaats. Buiten de punten dus. Horner is kritisch op de Japanner, maar heeft wel hoop. "Yuki Tsunoda past goed in het team. Hij moet de komende races wel een stap vooruit zetten."

Een van Verstappens beste weekenden

"Onze prioriteit is de strijd om de wereldtitel bij de coureurs", voegde Horner eraan toe. "Het zal moeilijker zijn om te strijden om de constructeurstitel, maar het is een lang jaar en we geven nooit op. Het is een marathon en de dingen kunnen veranderen. Dit is een van Max' beste weekenden, zonder twijfel, hij is de beste coureur ter wereld, maar we zijn een team, hij wint niet alleen. Onze nieuwe auto heeft wat problemen, we weten wat we moeten verbeteren. Bahrein wordt een heel andere uitdaging", aldus een realistische Horner.