Max Verstappen stelt teleur in eerste vrije training voor GP van China, Lando Norris weer de snelste

Max Verstappen heeft zich tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van China niet van zijn beste kant laten zien. De Formule 1-coureur viel zelfs buiten de beste tien. Lando Norris was weer het snelste.

Verstappen heeft de zestiende tijd gereden in zijn Red Bull-auto. Lando Norris eindigde eerste, gevolgd door Charles Leclerc en Oscar Piastri.

Vorige week won de Brit in zijn McLaren de GP van Australië. Viervoudig wereldkampioen Verstappen eindigde toen als tweede en George Russell werd derde.

Lewis Hamilton sneert naar 'beledigende' Max Verstappen: 'Dat is erger en daar wordt nooit over geschreven' Lewis Hamilton is verbaasd over de kritiek die hij kreeg na het radioverkeer tussen hem en zijn nieuwe engineer. De nieuweling bij Ferrari wijst daarbij ook naar andere coureurs en specifiek naar Max Verstappen. "Dat is soms bijna beledigend."

'McLaren is heel sterk'

De Nederlander maakt zich al wat zorgen over Norris en zijn snelle wagen. "McLaren is heel sterk, ik heb er veel respect voor wat ze daar hebben gedaan. Vorig seizoen al, en nu weer", liet hij voorafgaand aan VT1 weten. "Die auto is heel allround, op elk type circuit snel. Maar hoe groot het gat is, is nu nog moeilijk te zeggen. Het is ook lastig om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Vorig jaar was ik aan het begin ook aan het klagen over mijn auto, maar toen wonnen we nog wel.”

Max Verstappen gelooft uitspraken Lando Norris niet: 'Had hij het over zijn eigen auto?' Max Verstappen maakt zich op voor de tweede race van het nieuwe seizoen. In Shanghai hoopt de Nederlander het verschil met McLaren zo klein mogelijk te houden, want daar lijkt de focus van Red Bull te liggen. Al doet Lando Norris anders vermoeden.

Vooral de vleugel van McLaren is onderwerp van gesprek. De FIA kondigde aan dat daar veranderingen in aangebracht zullen worden, maar de oranje renstal lijkt zich hier geen zorgen om te maken. "Onze auto is prima. Sterker nog, waarschijnlijk is onze vleugel té goed en benutten we de limieten niet eens volledig", vertelde Norris daarover.

Sprintrace

De GP van China op het circuit van Shanghai is de tweede grand prix van het seizoen. Naast de race zal op zaterdag ook de eerste sprintrace worden verreden. Verstappen won de GP van China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.

GP China F1 | Max Verstappen maakt zich op voor eerste sprint: dit zijn de tijden De Grand Prix van China organiseert voor het tweede jaar op rij een sprintrace. Vorig jaar trok Max Verstappen - koning van de sprint - daar aan het langste eind. Bekijk hier hoe laat je dit jaar moet inschakelen voor de sprint én de race op zondag.

Vader

Mogelijk wordt Verstappen al vader als hij in China is. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk bijna uitgerekend. Na een tripje naar Parijs vloog ze terug naar huis om te wachten tot de baby komt. Het is het eerste kind voor de Nederlander.

Vraagtekens bij de focus van Max Verstappen in aanloop naar vaderschap: 'Zou dat echt zo zijn?' Het nieuwe Formule 1-seizoen is van start gegaan, en Max Verstappen eindigde verrassend als tweede achter Lando Norris. Red Bull lijkt nog niet alles op orde te hebben, vooral als het gaat om de bandenstrategie. Maar niet alleen op het circuit staan er veranderingen op de planning: Verstappen wordt binnenkort vader van zijn eerste kind.

De Braziliaanse Piquet heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie met oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat: Penelope (5).