Red Bull-coureur Max Verstappen moet zondag de Grand Prix van Mexico winnen om in de race te blijven voor het Formule 1-kampioenschap. In aanloop naar het raceweekend spreekt hij positief over zijn kansen. "We willen blijven pushen."

Verstappen jaagt in de komende GP van Mexico op de overwinning. Dan zou dat zijn zesde zege worden in het land. De Nederlander haalde vorig weekend in de GP van de Verenigde Staten de maximale score met winst in zowel de sprintrace als de grote prijs. Hij verkleinde zijn achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren tot 40 punten.

"We hebben de afgelopen races veel positieve energie opgedaan en we willen blijven pushen en zoveel mogelijk uit de auto halen", zegt Verstappen in aanloop naar het raceweekend in Mexico. "Het team heeft daar hard aan gewerkt."

"We moeten perfecte weekenden blijven hebben om voor het kampioenschap te strijden, dus het is belangrijk om in Mexico meteen goed te presteren", aldus Verstappen, die goede herinneringen bewaart aan het op 2200 meter hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Hij won er al vijf keer.

"Het circuit is over het algemeen geschikt voor onze auto en het draait allemaal om het managen van onze banden en de grip", vervolgt de viervoudig wereldkampioen. "Natuurlijk brengt de grote hoogte altijd unieke uitdagingen met zich mee, de ijlere lucht zal voor iedereen gevolgen hebben."

Acht punten per weekend inlopen

Verstappen heeft 64 punten goedgemaakt in vier races. Nu heeft hij de taak om nog veertig punten op Piastri in te lopen, met nog vijf grands prix én twee sprintraces te gaan. Acht punten per weekend is voldoende. Om Norris voorbij te komen, moet hij ongeveer zes punten per raceweekend goedmaken.

Een racewin levert 25 punten op, een tweede plek 18. Verstappen heeft er nét niet genoeg aan om alles te winnen, ook niet als we de sprintraces meerekenen. De Limburger blijft afhankelijk van Piastri. De Australiër moet minimaal één keer derde worden in een normale race én Verstappen moet elke race winnen, pas dan wordt de Red Bull-coureur wereldkampioen.