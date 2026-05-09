Dat Max Verstappen ook buiten de Formule 1 droomt van grote avonturen, is inmiddels bekend. Maar dat de viervoudig wereldkampioen daar ook daadwerkelijk serieuze gesprekken over voert met autogigant Ford, is nieuw. De Nederlander heeft zijn zinnen gezet op de legendarische 24 uur van Le Mans.

Ford Performance-directeur Mark Rushbrook bevestigt in een interview met Motorsport.com dat er regelmatig contact is met Verstappen. "Ja, natuurlijk", zegt hij zonder aarzeling. "We houden van Max. We houden van wat hij doet in de Formule 1-auto, op het circuit. We waarderen hem ook buiten de baan. Hij is een geweldig persoon, net zo goed als hij een geweldige coureur is."

Ultieme droom

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij niet zijn hele leven in de Formule 1 wil rijden. De Nederlander maakt volgende week zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Opvallend genoeg niet in een Ford, maar in een Mercedes-AMG GT3.

Ford is via de samenwerking met Red Bull wel nauw verbonden aan Verstappen, maar heeft vooralsnog geen GT3-programma. Zijn ultieme droom blijft de legendarische 24 uur van Le Mans, de zwaarste autorace ter wereld.

'Hij is een racer: hij wil racen'

Ford stapt in 2027 in de topklasse van het World Endurance Championship met een Hypercar en ziet Verstappen daar maar wat graag bij. "We voeren regelmatig gesprekken met hem over wat de mogelijkheden zijn, inclusief met een Hypercar", aldus Rushbrook. "Hij is een racer: hij wil racen." Rushbrook voegt daar aan toe dat hij ook veel waardering heeft voor de manier waarop Verstappen jonge coureurs begeleidt via simracen.

Toch tempert de Ford-topman de verwachtingen. Verstappen zit bij Red Bull vast tot en met 2028 en zijn drukke schema biedt doorgaans weinig ruimte. "Hij wil racen op Le Mans en voor de eindzege gaan, maar in de meeste jaren laat de kalender dat niet toe", erkent Rushbrook. "We gaan niets aankondigen. We bespreken gewoon wat de mogelijkheden zijn, en als het logisch is en iedereen het wil doen, dan is dat mooi."

Mocht het er ooit van komen, dan verwacht Rushbrook dat Verstappen van enorme waarde zal zijn. "Coureurs zoals hij komen niet zo vaak voorbij", zegt hij. "De hoeveelheid detail die hij kan terugkoppelen aan de engineers is soms zelfs waardevoller dan alle data die zij hebben. Om zo'n coureur in je programma te hebben, al is het maar voor één race, is heel betekenisvol."

Voordat de Formule 1-karavaan op 25 mei naar Canada trekt, heeft Verstappen nog een bijzonder avontuur op de planning. In Miami liet hij afgelopen weekend zien dat het langzaam beter gaat, al was het resultaat nog niet helemaal naar wens. Volgende week staat de 24 uur van de Nürburgring op het programma, waarmee mogelijk de eerste stap wordt gezet richting zijn ultieme droom: Le Mans.

