Max Verstappen liep zondag bij de Grand Prix van Mexico weinig in op WK-leiders Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander werd derde en weet dat het nog heel lastig gaat worden om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden.

"Het begin van de race was vrij hectisch voor mij", zegt Verstappen bij de media in Mexico. "We hadden een goede start. Het is een lange run naar de eerste bocht en we zaten aan de buitenkant. We gingen met vier man naast elkaar, dus ik moest de kerbstones op. Ik gleed met mijn bodem over de kerbstones, waardoor ik bijna crashte over het gras."

"Zelfs daarna gebeurde nog een hoop. Iedereen om mij heen stond op de zachte band, terwijl ik op de mediums stond. Het leek erop dat het best lastig was. Ik moest dus de eerste stint overleven en proberen om het zo lang mogelijk vol te houden op die banden. Toen we wisselden naar de mediums waren we wat competitiever en ging het beter. Het was een lastig weekend voor ons, maar om te vechten voor de tweede plek na alles wat er gebeurde in de openingsrondes, is een sterk resultaat."

'Dat hadden wij nu niet'

Verstappen antwoordt ook op de vraag of een wereldkampioenschap nog mogelijk is. Het gat is nu 36 punten met WK-leider Lando Norris, met nog vier raceweekenden te gaan. "Het is veel. Zoals ik eerder zei: je moet perfecte weekenden hebben en die hadden wij nu niet. Daardoor wordt de opgave nu nog moeilijker. Statistisch gezien zitten we er nog in, maar we moeten vanaf nu gewoon alles winnen en als we dat niet doen, gaat het sowieso niet gebeuren."

Grand Prix van Brazilië

De coureur van Red Bull Racing mag nu genieten van een weekend rust, daarna staat de Grand Prix van Brazilië op het programma. De coureurs rijden op Interlagos ook een sprintrace, waardoor Verstappen in theorie 33 punten kan inlopen op de concurrenten van McLaren. De winnaar van een sprintrace krijgt namelijk acht punten, de hoofdrace winnen levert 25 punten op. Norris en Piastri moeten dan wel op beide dagen buiten de punten eindigen.