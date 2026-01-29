Terwijl de Formule 1-teams in Barcelona de eerste kilometers maken met hun nieuwe bolides, verschuift de aandacht langzaam richting de seizoensstart in Melbourne. De ingrijpende reglementswijzigingen zorgen nu al voor volop speculatie over de toekomstige krachtsverhoudingen, waarbij vooral een mogelijke tweestrijd tussen Max Verstappen en George Russell steeds nadrukkelijker wordt genoemd.

Die verwachting wordt uitgesproken door voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, die als analist voor Sky Sport Germany vooruitblikt op het nieuwe tijdperk. Volgens de Duitser stevent de koningsklasse af op een intens duel aan de top. "Dit kan het gevecht van 2026 worden", stelt hij, doelend op Verstappen en Russell.

Mercedes

De voorspelling van Schumacher wordt gevoed door geluiden uit de paddock over Mercedes. De Duitse renstal zou met de nieuwe motorreglementen een sterke uitgangspositie hebben opgebouwd. Met name de krachtbron zou een stap voor hebben op die van de concurrentie. Als dat klopt, kan Russell daar optimaal van profiteren. De Brit groeide in 2025 uit tot duidelijke kopman binnen het team en maakte indruk met zijn constante prestaties.

Tegelijkertijd benadrukt Schumacher dat Verstappen 'nooit mag worden afgeschreven'. De Nederlander verloor vorig seizoen de wereldtitel nipt aan Lando Norris, maar liet meer dan ooit zijn ongekende klasse zien. Ook met minder materiaal wist hij het maximale eruit te halen, een eigenschap die onder nieuwe regels opnieuw doorslaggevend kan zijn.

Volgende Britse titeluitdager

Daarmee lijkt zich opnieuw een bekend patroon af te tekenen. Verstappen raakte eerder verwikkeld in felle titelgevechten met Britse rivalen als Lewis Hamilton en Lando Norris. Russell zou volgens Schumacher de volgende in dat rijtje kunnen worden, zeker als Red Bull Racing nog vraagtekens heeft rond de nieuwe, samen met Ford ontwikkelde krachtbron.

Voorlopig blijft het bij vooruitkijken. De shakedown in Barcelona geeft slechts een eerste indruk, pas tijdens de officiële wintertests in Bahrein zal duidelijk worden hoe de verhoudingen echt liggen.

Testdagen in Barcelona

Woensdag verliep de tweede testdag voor Red Bull aanvankelijk probleemloos. Het team werkte volgens plan aan het verzamelen van data met het oog op de nieuwe reglementen en zowel Verstappen als zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar maakte waardevolle meters. Pas tegen het einde van de sessie ging het mis, toen Hadjar de controle over zijn Red Bull verloor en met zijn auto in de muur belandde. Hoewel de schade beperkt bleef, was het een tegenvaller op een moment waarop elke testkilometer van grote waarde is.

De crash van Hadjar had wel gevolgen voor het verdere testprogramma van Red Bull. Door de schade beschikte het team niet direct over alle benodigde onderdelen, waardoor een geplande testdag aan hen voorbij moest gaan. Toch is er geen sprake van paniek. Tijdens de besloten testweek in Barcelona mogen teams namelijk drie van de vijf dagen in actie komen, waardoor Red Bull nog voldoende ruimte heeft om het programma later in de week af te werken.