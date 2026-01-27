De Formule 1 doet er krampachtig alles aan om camera's en andere opname-apparatuur te weren op het circuit van Barcelona, waar deze week de eerste testrondjes plaatsvinden van de 11 nieuwe auto's. Alleen na afloop van elke dag komt er wat nieuws naar buiten, maar fans en journalisten laten zich niet zomaar afschepen. Dinsdag verschenen er 'geheime' beelden van Max Verstappen in zijn eerste kilometers in de nieuwe Red Bull.

Verstappen heeft zich dinsdag op het Formule 1-circuit in Barcelona voor het eerst laten zien in de nieuwe RB22. De viervoudige wereldkampioen van Red Bull nam tijdens de tweede besloten testdag plaats achter het stuur. Na het verliezen van zijn wereldtitel deed hij dat met nummer 3 op de auto in plaats van nummer 1.

😏 ¿Queríais un vídeo de Verstappen con el RB22 en lluvia? ¡Pues aquí lo tenéis!



➡️ El neerlandés y Leclerc están aprovechando la sesión matinal pese a las condiciones de mojado. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/CzIYE2gyTP — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026

Slippertje

Red Bull en Ferrari waren de enige teams die ronden reden voordat de verwachte regen het Circuit de Catalunya trof. Voor Ferrari reed Charles Leclerc. De dag van Verstappen begon niet optimaal; hij schoot al in zijn eerste ronde van de baan, wat een korte rode vlag veroorzaakte. De viervoudig wereldkampioen vervolgde daarna echter zijn programma.

Geen Mercedes, Haas en McLaren

Mercedes en Haas zullen de dag zeker missen; zij kondigden eerder vandaag aan niet op de baan te verschijnen. Het Mercedes-kamp noemde de weersvoorspelling als reden, terwijl Haas benadrukte dat dit vooraf gepland was om de maandag verzamelde gegevens grondig te kunnen analyseren.

Besloten testdagen

De testdagen in Barcelona duren tot en met vrijdag. Ze zijn besloten en bedoeld om de teams de gelegenheid te geven hun compleet veranderde auto's uit te proberen. De teams mogen op drie van de vijf dagen rijden. Na Barcelona zijn er nog twee officiële testsessies in Bahrein (11-13 februari en 18-20 februari), alvorens het seizoen op 8 maart begint met de Grote Prijs van Australië.

Isack Hadjar

Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar nam maandag al plaats in de auto. De Fransman sprak van een "erg productieve" sessie. "We hadden slechts kleine problemen, wat best indrukwekkend is, aangezien het onze eerste dag met onze eigen motor is. Het verliep zeker soepel." Hij reed wel de snelste tijd van allemaal.

Teams in de problemen

Een paar teams is in de problemen gekomen rond de shake-down, zoals de testweek op het Spaanse circuit in de Formule 1-wereld heet. Zo verschijnen Alexander Albon en Carlos Sainz helemaal niet op het circuit, omdat hun Williams-auto niet op tijd af is. Aston Martin, met coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso, kwam ook in enorme tijdnood, maar is wel van plan om de laatste testdagen in Barcelona te zijn met de nieuwe auto.