Formule 1-coureur Max Verstappen is genomineerd voor een mooie prijs, die tijdens het gala van autosportfederatie FIA later dit jaar zal worden uitgereikt. Dat heeft hij te danken aan een spectaculaire inhaalactie op Oscar Piastri.

Verstappen is genomineerd voor 'de actie van het jaar'. De Nederlander maakte zijn in het oog springende actie na de start van de GP in Imola waar hij Oscar Piastri voorbijging. Lando Norris en Oliver Bearman zijn de andere genomineerden.

Na die inhaalactie kreeg Verstappen al veel lof. Zelf was hij ook enthousiast. "Ik wist natuurlijk wel hoe het allemaal aanvoelde, maar toen ik zondag thuiskwam, heb ik ‘m wel even teruggekeken", zei hij na de race, die hij uiteindelijk ook won. "Fijn om terug te kijken hoe dicht het allemaal bij elkaar zit."

"Nee, ik zit dan niet juichend voor de televisie, maar tijdens de race moesy ik in bocht drie toch al even lachen. Ik dacht wel ‘dit was goed’", vervolgde hij lachend.

Wereldkampioenschap

Verstappen strijdt in zijn Red Bull ook nog met Norris en Piastri om de wereldtitel. Zondag staat in Doha de voorlaatste race van het jaar op het programma. Een week later is de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen is met zijn overwinning in Las Vegas 25 punten ingelopen op de gediskwalificeerde coureurs van McLaren. Verstappen staat nu 24 punten achter Norris en staat gelijk met Piastri. Er zijn nog 58 punten te verdienen.

Norris kan zondag in Qatar al kampioen worden als hij Piastri en Verstappen na de 23e race van het seizoen op een achterstand van 26 punten weet te zetten.

Vijfde titel

Als Verstappen de McLaren-coureurs nog weet in te halen in het klassement, zou hij zijn vijfde wereldtitel op rij pakken. In de geschiedenis van de Formule 1 wist enkel Michael Schumacher dat ooit te presteren. Momenteel staat Norris op 390 punten, Piastri en Verstappen allebei op 366.

Reageer en praat mee!