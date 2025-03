'Stuntende' Max Verstappen maakt ontdekker in één klap heel stuk rijker: 'Gewonnen van Jos'

Max Verstappen heeft voor altijd een speciaal plekje in het hart van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker ontdekte op jonge leeftijd het talent van de Nederlander en durfde het aan om het vroeg voor de leeuwen te gooien met inmiddels vier wereldtitels tot gevolg.

Het wordt lastig om daar dit seizoen een vijfde aan toe te voegen. Want Red Bull is het voorbije jaar voorbij gestreefd door met name McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri maakten dan ook de dienst uit tijdens de eerste kwalificatie van het seizoen voor de Grand Prix van Australië.

Winnende weddenschap

Marko voorspelde vooraf dat de tweede startrij het hoogst haalbare was, terwijl Verstappen wat negatiever was. Die riep dat Q3 halen al een hele prestatie was. Marko had achteraf gezien gelijk. Toch was het verschil met de McLarens bijna vier tienden. " In verhouding met de testdagen in Bahrein hebben we een grote stap gezet, want toen was het verschil denk ik zeker een halve seconde", zegt de Oostenrijker in gesprek met De Telegraaf.

Dankzij de prestatie van Verstappen is Marko alvast een halve kop rijker. " Ik heb ook al 500 euro gewonnen van Jos Verstappen, want die dacht dat we inderdaad vijf tienden zouden toegeven op McLaren. En voor morgen heb ik bij een wedkantoor al ingezet op een overwinning van Max."

Natte race

Want het is niet de vraag of het nat wordt in Melbourne, maar hoeveel regen er valt. Verstappen heeft in het verleden meermaals bewezen goed te zijn op een kletsnatte baan, met de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar als recentste voorbeeld. Toen glibberde hij vanaf P17 naar een hele belangrijke overwinning.

"Dat zien we morgen wel na de race, of ik er blij mee ben of niet", zei Verstappen met een lach over de omstandigheden van zondag. "Mij maakt het niet uit of het 40 graden, 20 graden droog of 20 graden nat is", erkende hij. "Of ijskoud. Of ijs, ook prima. Gravel ook prima. Kan ik vast een beetje oefenen", zei Verstappen gekscherend.

Achter Norris en Piastri zal Verstappen waarschijnlijk met de Ferrari's en George Russell gaan uitmaken wie er mee naar het podium mag. "Ik denk niet dat wij de racesnelheid hebben zoals McLaren", gaf hij toe. Zondagochtend om 05.00 uur zal hij de eerste race van het seizoen rijden.