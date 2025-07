Max Verstappen ziet oud-ploeggenoot Red Bull hard uithalen

Het lijkt alweer lang geleden, maar aan het begin van dit Formule 1-seizoen was Liam Lawson de tweede coureur van Red Bull Racing. Naast Max Verstappen moest hij voor goede resultaten zorgen. Dat lukte niet en al na twee races werd hij geslachtofferd. De Nieuw-Zeelander baalt daar nog zichtbaar van.

Na twee races werd hij door, toen nog, Christian Horner en co geslachtofferd. Yuki Tsunoda nam zijn zitje over, overigens zonder al te veel succes. Liam Lawson moest zich bij elkaar rapen bij Racing Bulls. In de raceweekenden naast Verstappen in de Red Bull kwam hij in Australië en China niet tot het scoren van punten.

Hij werd dus teruggezet naar het zusterteam en harkte daar stiekem toch al 12 punten binnen in de voorbije maanden. Toch steekt het hem dat hij bij Red Bull maar zo kort de kans kreeg. In gesprek met de officiële website van de Formule 1 wordt dat behoorlijk duidelijk.

Niet genoeg tijd gekregen

Want waar baalt hij nou het meeste van? "Ik kreeg simpelweg niet genoeg tijd om de auto op twee circuits waar ik nooit gereden had écht te begrijpen. Ik had geen tijd om een goed gevoel in de auto te krijgen en er feedback op te geven", zo stelt hij. "We werkten aan zaken om de auto te verbeteren en beter bij me te laten passen, maar ik kreeg de kans niet om de veranderingen ook toe te passen."

Lawson debuteerde in 2023 bij AlphaTauri en deed daar vijf races mee. Een jaar later reed hij zes GP's voor Racing Bulls. Pas sinds die jaar is hij 'volwaardig' coureur vanaf het begin van het seizoen. Daardoor steekt Lawson nog elke dag iets nieuws op.

"We leren voortdurend, ontwikkelen en testen nieuwe dingen. Iedereen ontwikkelt zijn auto, dus we gaan geen drie tienden winnen met één update. We vinden een halve tiende, dus het gaat om kleine verschillen", ziet Lawson. "Bovendien is dit mijn eerste volledige seizoen, dus er zijn ook dingen die ik zelf leer."

Bijna tijd voor GP België

Lawson heeft inmiddels 12 punten, meer dan zijn opvolger Tsunoda in de Red Bull (10). Volgend weekend krijgt de man uit Nieuw-Zeeland weer kans op zich van zijn beste kant te laten zien. Dan wacht de GP van België op het iconische Spa-Francorchamps. Het wordt bij Verstappen en co de eerste race zonder Christian Horner. De teambaas werd na twintig jaar de deur gewezen bij Red Bull.