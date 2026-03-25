Max Verstappen maakt tot nu toe een zeer moeizaam seizoen toe. De viervoudig wereldkampioen beleeft naar eigen zeggen weinig plezier aan de Formule 1. Komend weekend staat de Grand Prix van Japan op de planning, en daar kan de Red Bull-coureur naar uitkijken. Immers heeft hij een zeer goed record op het circuit.

Max Verstappen kijkt ondanks zijn moeizame start aan het Formule 1-seizoen uit naar de Grote Prijs van Japan komend weekend. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull begon het seizoen eerder in Australië met een zesde plek en viel een kleine twee weken geleden uit in China.

'Pech'

"In de eerste twee races hadden we meer problemen dan we hadden gehoopt, in China hadden we pech met de uitvalbeurt. Er is nog veel werk te doen, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Ze hebben de problemen onderzocht en hard gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren", liet de coureur uit Hasselt weten via zijn team Red Bull.

Circuit Suzuka

Ondanks alles kijkt Verstappen met veel plezier uit naar de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. “Op weg naar Suzuka, een van mijn favoriete circuits om op te racen, met veel snelle bochten", aldus een lovende coureur. "Dit circuit heeft een rijke historie voor het team en ik kijk er altijd naar uit om er terug te keren. Het is ook fijn om wat tijd in Tokio door te brengen voordat we naar Suzuka gaan, dus we kijken uit naar een paar dagen daar.”

En reden genoeg voor Verstappen om uit te kijken naar de race van komend weekend, daar hij veel goede herinneringen heeft aan het Honda-circuit. Nadat de race enkele jaren niet werd verreden, omwille van de coronapandemie, was het elk jaar raak voor Red Bull en Verstappen. Tussen 2022 en 2025 was hij liefst vier keer op rij de beste. Het is echter nog maar zeer de vraag of daar ook een vijfde overwinning bij gaat komen. Dit seizoen moet het immers vooral van Ferrari en Mercedes komen, in de strijd om het podium.

Isack Hadjar

Teamgenoot Isack Hadjar maakt mogelijk een nog moeizamere seizoensstart mee dan zijn Nederlandse collega. Hij finishte niet in Australië en kwam in China niet verder dan een achtste plek. De Fransman staat erbij stil dat er na de race in Japan een pauze volgt tot mei door het schrappen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië. "Dan willen we de auto weer beter leren kennen en nog een slag slaan voor de pauze", aldus Hadjar.