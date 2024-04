Max Verstappen ziet 'uitdaging' in Grand Prix van China: 'Hierdoor is het spannender'

Max Verstappen en het Formule 1-circus keren dit weekeinde voor het eerst sinds 2019 terug op het Shanghai International Circuit in China. Vanwege de coronapandemie werd er meerdere jaren niet geracet. In 2024 staat de grand prix weer op de kalender en nog wel met een sprintrace. Dat maakt het volgens Verstappen extra beladen.

Ver hoefde Verstappen niet te reizen. Hij bleef na zijn overwinning bij de Grand Prix van Japan namelijk in Tokio met zijn familie en vrienden. "Het was fijn om daar tijd door te brengen", blikt hij terug in gesprek met zijn eigen site Verstappen.com.

Grand Prix van China

Dan gaat de blik naar de toekomst. In tegenstelling tot veel andere circuits heeft Verstappen in Shanghai nog nooit gewonnen. Zijn resultaten: P17, P8, P3, P5 en P4. Toch heeft de Nederlander zin in de race. "Ik kijk uit naar China, omdat het een uitdaging voor ons zal worden, vooral omdat het een sprintweekend is", benadrukt hij.

"Omdat we sinds 2019 niet meer op dit circuit hebben geracet, en met maar één vrije training, is het belangrijk om de auto zo goed mogelijk af te stellen om de banden te kunnen managen. Hierdoor is het spannender voor de fans, wat goed is. Het team heeft hard gewerkt ter voorbereiding", weet Verstappen.

Verstappen noemt het Shanghai International Circuit 'een geweldige baan' met een 'unieke lay-out'. "Met lastige bochten en lange rechte stukken waar je kunt inhalen. Ik heb altijd graag op dit circuit gereden, dus we zijn benieuwd wat dit weekend gaat brengen."

Tijden Grand Prix van China

De Grand Prix van China is voorlopig de laatste race voor de vroege vogels. Op zondag begint de race om 09:00 uur.