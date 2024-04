Max Verstappen mag opnieuw aan de bak in Miami: hoe werkt het sprintweekend precies?

De tweede sprintrace staat dit weekend op het programma in de Formule 1. De Grand Prix van Miami is dan het decor. De Formule 1 heeft het format van de sprintraces veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Lees hier hoe het weekend er precies uit gaat zien.

Het 'sprintraceformat' werd vorig seizoen aangepast vanwege kritiek over de opzet. Voor dit jaar betekent het in elk geval dat er op vrijdag een eerste vrije training is, die een paar uur later gevolgd wordt door de kwalificatie voor de sprintrace.

Op zaterdag beginnen de coureurs met de sprintrace. Later op de dag is de kwalificatie van de 'echte' race op zondag. Coureurs krijgen op vrijdag dus maar één vrije training om te baan te verkennen en te oefenen voor de sprintrace. VT2 en VT3 worden dus niet verreden.

Het verschil met de jaren hiervoor: de kwalificatie voor de race op zondag vindt nu op zaterdag na de sprintrace plaats. Eerder was de kwalificatie voor de race op vrijdag.

Wat houdt de sprintrace precies in?

De sprintrace op zaterdag gaat over over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot maximaal een uur. De sprint shootout, die dus op vrijdag wordt verreden, bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de sprintrace kunnen coureurs punten verdienen voor de WK-stand.

In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt twaalf minuten, Q2 tien minuten en Q3 acht minuten.

Omstreden sprintweekend in China

Het eerste sprintweekend van het jaar werd in China gereden en daar was niet iedereen heel blij mee. Veel coureurs vonden het onhandig dat de eerste sprintrace juist in China werd verreden. De Formule 1 was een tijdje niet in China geweest, wegens de strenge coronamaatregelen die daar waren. Veel coureurs waren het dus niet meer gewend om daar te rijden en moesten na één vrije training al in de auto stappen voor de kwalificatie voor de sprintrace.

De kwalificatie voor de sprintrace leverde het meeste spektakel op van het hele weekend. Lando Norris zette daarin de snelste tijd neer en mocht verrassend vanaf pole starten. Verstappen liet het er echter niet bij zitten en domineerde de rest van het weekend. De Nederlander won de sprintrace, pakte pole voor de hoofdrace en schreef met overmacht de Grand Prix ook op zijn naam.

Het Miami International Autodrome

De GP van Miami wordt gereden op het Miami International Autodrome. Het circuit is gebouwd rondom het Hard Rock Stadium, dat het stadion is van NFL-team Miami Dolphins. Ook spelen de tennissers sinds 2019 het masterstoernooi van Miami in het Hard Rock Stadium. Het circuit bestaat uit negentien bochten en heeft een lengte van 5,412 kilometer.

De GP bestaat uit 57 rondes waardoor de race een totale lengte heeft van 308.326 kilometer. Het record voor de snelste ronde dateert van vorig jaar. Verstappen reed in zijn Red Bull toen een tijd van 1:29.708.

Verstappen ongeslagen in Miami

De Grand Prix van Miami wordt sinds 2022 gehouden en de race lijkt Verstappen goed te liggen. De Nederlander won de allereerste race en was ook vorig jaar de beste. Hij is dus nog altijd ongeslagen op het Miami International Autodrome.