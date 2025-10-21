Binnen Red Bull heerst bewondering voor Max Verstappen. De Nederlander lijkt bezig aan een indrukwekkende comeback in de strijd om de wereldtitel, en volgens teambaas Laurent Mekies maakt het niet eens meer uit hoe het seizoen eindigt. "Hij is nu al geschiedenis aan het schrijven", zegt de Fransman vol overtuiging.

De titel leek na de Dutch Grand Prix al beslist, toen Verstappen maar liefst 104 punten achterstand had op WK-leider Oscar Piastri. Sindsdien heeft hij zich echter ijzersterk herpakt. In de afgelopen vier raceweekenden noteerde hij drie overwinningen en één tweede plaats, goed voor een inhaalrace van 64 punten. Daarmee bracht hij de spanning volledig terug in de titelstrijd, iets wat weken geleden nog ondenkbaar leek.

Volgens Mekies toont Verstappen in die reeks precies waarom hij zo’n uitzonderlijke coureur is. "Als je Max ziet rijden, kijk je naar hoe er geschiedenis wordt geschreven", zegt hij tegen Motorsport.com. "Hij verrast ons telkens opnieuw, zowel op als naast de baan. Zijn gevoel voor wat de auto doet is uitzonderlijk, zelfs bij dingen die wij niet eens kunnen meten. Naar hem kijken is zien hoe een kampioen ontstaat."

Risico's in Austin betaalden zich uit voor Red Bull

Het afgelopen weekend in Austin was volgens de teambaas een perfect voorbeeld van de werkwijze bij Red Bull. "Met twee polepositions en twee overwinningen lijkt het simpel, maar dat was het niet", legt Mekies uit. "McLaren zat er qua race pace héél dichtbij. We moesten aan de afstelling werken om Max beter gevoel te geven met de achterkant van de auto. Uiteindelijk hebben we risico genomen en dat pakte fantastisch uit."

Mekies vertelt dat er intern flink werd gediscussieerd over die aanpassingen. "We hadden de keuze om niets te veranderen of iets te proberen voor de hoofdrace. We kozen voor dat laatste, en het voelde alsof we daarmee net dat beetje extra performance vonden. Dat is typisch voor dit team: analyseren, durven en verbeteren."

Teambaas Mekies wil rust bewaren binnen het team

Ondanks de reeks sterke resultaten wil Red Bull beide benen op de grond houden. Mekies waakt ervoor dat niemand binnen het team te vroeg conclusies trekt. "We doen geen rekensommen over titelkansen", benadrukt hij. "Iedereen richt zich op het maximale uit de volgende sessie." Volgens de teambaas is dat de enige manier om de lijn van de afgelopen weken vast te houden.

Toch beseft Mekies dat de prestaties indrukwekkend zijn. "De resultaten zijn geweldig – P2, P1, P1, P2 en weer P1 – maar dat verandert niets aan onze aanpak", zegt hij. "We gaan door met dezelfde intensiteit. Max verdient dat, en het hele team ook."

Verstappen richt vizier op Mexico

Met nog vijf Grands Prix te gaan, plus twee sprintraces, lijkt Verstappen dus niet alleen terug in de titelstrijd, maar ook in zijn absolute topvorm. Of het genoeg is voor een nieuwe wereldtitel? Dat durft zelfs Red Bull niet te voorspellen, maar één ding is volgens Mekies zeker: "We maken iets bijzonders mee."

De volgende halte is Mexico-Stad, traditioneel een goed circuit voor Red Bull én voor Verstappen zelf. De Nederlander won er al vijf keer en voelt zich op het Autódromo Hermanos Rodríguez vaak op zijn best. Na de overtuigende zege in Austin reist Red Bull dan ook met vertrouwen af naar Mexico, met de wetenschap dat de jacht op Piastri en Norris ineens weer helemaal open ligt.