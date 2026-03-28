De ellende gaat maar door bij Max Verstappen en zijn F1-team Red Bull. Ook bij de Grand Prix van Japan sukkelt de viervoudig wereldkampioen in de middenmoot en er zijn weinig hoopvolle tekens dat het snel gaat veranderen. Verstappen struikelt over zijn woorden om de situatie te duiden.

De vrije trainingen waren op de eerste dag van het raceweekend al niet bemoedigend en bij de kwalificatie voor de race op Suzuka werd onderstreept dat Red Bull in de problemenzone zit. Verstappen kwam niet door de tweede sessie heen en moest het doen met P11.

"Er is echt iets mis met de auto, hij was totaal onbestuurbaar", was de pijnlijke conclusie van hem over de boordradio.

"Ik weet niet wat het juiste woord is"

In gesprek met internationale media gaf Verstappen vervolgens een inkijkje in zijn ziel. Hij is simpelweg radeloos. "Ik ben niet eens gefrustreerd", zei de zoon van voormalig F1-racer Jos Verstappen.

"Het gaat al verder dan dat. Ik weet niet wat daar het juiste woord voor is in het Engels. Ik weet het niet eens hoe ik het in het Nederlands moet zeggen. Ik weet me geen raad. Er is hier geen woord voor. Ik ben er niet eens boos over. Het frustreert me niet eens meer wat er nu allemaal gebeurt. Ik heb een hele hoop dingen om over na te denken."

Het leven

Toen kreeg hij volgens The Sun de vraag wat hem precies dwars zit. Zijn antwoord: "Het leven." Na het verzoek om dat uit te leggen verduidelijkte hij: "Het leven hier", kortom het leven als F1-coureur. De krant concludeert in zijn kop: "Verstappen lijkt Formule 1 op te geven met zijn cryptische opmerking over 'het leven'".

'Don’t know right word in English for it' - Verstappen appears to give up on F1 https://t.co/SnTEwXnTXN — Sun Sport (@SunSport) March 28, 2026

In 2026 is de F1-wereld overgestapt op nieuwe technische regels. De batterij is een cruciale rol gaan spelen en dan met name hoe teams en coureurs omgaan met het opladen daarvan en vervolgens het benutten van de opgespaarde energie. Verstappen noemt het 'Mario Kart', omdat het tot situaties leidt die op een computerspel lijken.

Red Bull

Red Bull zoekt vooralsnog tevergeefs naar iets van houvast. "We hebben heel veel problemen op dit moment, dát is het grootste probleem", verzucht hij. "Het is heel wisselend ook." Zondag verwacht Verstappen er dan ook niet al te veel van, mede door de start. "Ik val niet meer stil", zoals hij eerder in China bijvoorbeeld deed. "Maar de start zelf is nog altijd heel slecht."