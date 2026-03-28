Max Verstappen weet dit seizoen nog niet te imponeren op de baan. De resultaten in zijn Red Bull stellen teleur aan het begin van het Formule 1-kampioenschap. Maar buiten het circuit heeft de Nederlander wel indruk gemaakt. "Simply lovely."

Verstappen heeft namelijk een nieuwe look aangemeten gekregen. Hij schittert als model in een campagne voor AlphaTauri, een modemerk dat verbonden is aan Red Bull. De coureur wordt niet vaak gespot zonder zijn racepak of gesponsorde Red Bull-kleding, dus de samenwerking levert unieke beelden op.

Verstappen draagt vrijetijdskleding van de nieuwe voorjaarscollectie van het kledingmerk. "Ontworpen voor het leven op de baan en daarbuiten", staat geschreven bij de post op Instagram. De coureur draagt een kledingsets in neutrale kleuren wit en beige.

Complimenten

De viervoudig wereldkampioen krijgt veel complimenten over zijn nieuwe look. Er worden veel smileys met hartjesogen gereageerd onder de video. Ook de woorden "Simply lovely" worden veelvuldig achtergelaten, verwijzend naar de tekst die Verstappen zegt na een overwinning in de Formule 1. Hij wordt ook 'stijlvol' en 'fris' genoemd met zijn nieuwe outfit.

Toekomst

Misschien kan Verstappen wel een fulltime modellencarrière overwegen. Hij twijfelt namelijk over zijn toekomst als coureur in de Formule 1 vanwege de gewijzigde reglementen. Ook zijn vader Jos sprak zijn zorgen uit over het vervolg van de carrière van Max.

"Ik weet zeker dat Max er geen plezier gaat uithalen op deze manier", zei de 54-jarige Verstappen. "Natuurlijk probeert hij er altijd het beste van te maken, dat staat er los van. Hij doet er samen met Red Bull alles aan om competitiever te worden. Maar het racen in deze auto’s daagt hem niet uit. Eerlijk gezegd ben ik er wel bang voor dat Max zijn motivatie verliest."

Grand Prix van Japan

Max Verstappen komt zondag weer in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij zal starten vanaf plek elf. De coureur trok na de kwalificatie een pijnlijke conclusie. "Er is echt iets mis met de auto, hij was totaal onbestuurbaar", zei hij. "Het erge is ook, ik ben niet boos. Dat ben ik al lang voorbij. Dat is niet goed."