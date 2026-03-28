In navolging van Max Verstappen heeft nu ook racelegende Fernando Alonso zich openlijk uitgesproken tegen de nieuwe reglementen in de Formule 1. De Spaanse coureur maakt een dramatisch jaar door en haalt hard uit. Bovendien kan hij het ook niet laten om Verstappen een klein steekje te geven.

Voor Fernando Alonso, die al veel meemaakte in zijn lange carrière, zijn het de afgelopen dagen een schommeling van emoties. Enerzijds gaat het dramatisch met hem en zijn team Aston Martin. Anderzijds maakte de Spanjaard een van de mooiste momenten uit zijn leven mee. Onlangs werd Alonso namelijk voor het eerst vader, samen met zijn partner Melissa Jiménez.

Slechte kwalificatie

Ook tijdens de kwalificatie bij de Grand Prix van Japan op circuit Suzuka was het kommer en kwel voor Aston Martin. Alonso kwam tot de voorlaatste tijd, terwijl teamgenoot Lance Stroll zelfs als allerlaatste eindigde. De nieuwe Honda-motor is nog geen daverend succes, zullen we maar zeggen.

'Bochten zijn laadstations'

Na afloop van de slechte kwalificatie komt Alonso met een opmerkelijk statement. "Ik denk dat zeker de helft van de medewerkers van ons team kan rijden in Suzuka”, meent de 44-jarige Spanjaard. "Snelle bochten zijn nu laadstations voor de auto geworden, dus je hebt de echte kwaliteiten van een coureur niet meer nodig. Je hoeft alleen maar het gas los te laten en op te laden, zodat je het volle vermogen hebt op het rechte stuk. Er is dus geen uitdaging meer in de snelle bochten."

Geduld Verstappen

Overigens lijkt Alonso ook een klein steekje uit te delen aan Max Verstappen, die inmiddels al nadenkt over een racepensioen. "Wat geduld betreft, zou ik zeggen dat ik nummer één ben. Er zijn coureurs die, nadat ze auto’s hebben gehad die zelfs niet in de top vijf zitten, gefrustreerd raken. Ik ben iemand die al 23 jaar strijdt om wereldtitels met auto’s die zelfs niet in de top vier zitten, dus ik weet pas echt wat geduld is,” aldus de Aston Martin-coureur bij FormulaPassion, die lijkt te hinten op het gebrek aan geduld van Verstappen.

Maar met zijn kritiek op de regels lijkt Alonso Verstappen toch vooral bij te vallen. Eerder deed ook Charles Leclerc dat al. De Monegask noemde de kwalificatie 'één grote grap'. Morgen staat de race in Japan op het programma. Verstappen start als elfde, terwijl Alonso vanaf de 21ste plek hoopt om überhaupt weer eens te finishen.