Het is inmiddels algemeen bekend dat Max Verstappen weinig plezier haalt uit de Formule 1 dit seizoen. Daardoor zoekt de Red Bull-rijder prikkels op andere plekken. Ook vlak voor de Grote Prijs van Japan racet Verstappen er hard op los in een bijzondere auto.

Max Verstappen is inmiddels afgereisd naar Japan, waar dit weekend de Grand Prix van Suzuka op het programma staat. Daar kijkt hij reikhalzend naar uit. Maar ondanks zijn zeer goede cijfers op dat circuit, hij won de laatste vier races, zoekt hij zijn heil vlak voor het begin toch nog ergens anders. Dat levert bovendien spectaculaire beelden op.

Razendsnelle Nissan

De 28-jarige coureur van Red Bull rijdt namelijk enkele rondjes in de monsterlijke Nissan Z Nismo GT500. Dat doet de Nederlander op het circuit van Fuji, waar hij een testdag had voor zijn team. De Nissan, uitgedost in de Red Bull-kleuren, oogt erg spectaculair, zeker ook door de omstandigheden.

Nieuwe prikkels

Verstappen test het bakbeest namelijk op een kletsnat circuit, in de stromende regen. De Nissan is een behoorlijk snelle auto, vooral ook in vergelijking met de GT3-bolide waar hij hiervoor mee reed in Duitsland. Waarschijnlijk komen er binnenkort spectaculaire beelden van de rondjes, daar er veel camera's naast de baan hingen. De nieuwe prikkels doen de viervoudig wereldkampioen ogenschijnlijk goed. Hij verlaat met een grote grijns op zijn gezicht de nieuwe auto.

Afgelopen weekend zocht de coureur uit Hasselt zijn geluk ook al bij een andere discipline dan de Formule 1. Toen nam hij met zijn eigen team deel aan een GT3-race op de Nordschleife. Dat werd een dag met twee gezichten. Eerst leek zijn ploeg de race te winnen, om vervolgens gediskwalificeerd te worden na een foutje van zijn team.

Grand Prix van Japan

Hopelijk heeft Verstappen genoeg gelukshormonen aangemaakt in de snelle Nissan, om zich nu weer te kunnen focussen op de aanstaande Grand Prix van Japan. Vanaf donderdag wordt er geracet op het bekende Suzuka-circuit, met eerst de vrije trainingen. Een dag later staat de kwalificatie op het programma, om vervolgens op zondag voor het echie te racen.