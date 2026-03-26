Max Verstappen en de Britse media, het zullen nooit goede vrienden worden. Bij de Grand Prix van Japan had de viervoudig wereldkampioen Formule 1 nog een appeltje te schillen met een journalist.

Na een week rust - Verstappen deed mee aan een GT3-race op de Nürburgring - is het complete F1-circus afgereisd naar Japan. Daar staat de derde grand prix van de kalender op het programma. Donderdag name de Nederlandse coureur tijd voor een vragenvuur van het aanwezige journaille. Maar hij pikte een verslaggever eruit die hij liever niet in de zaal wilde hebben.

Max Verstappen wijst journalist de deur

"Eén seconde", trapte Verstappen tot verbazing van iedereen af. Hij wees daarbij naar een journalist van The Guardian die perplex stond. "Ik praat niet voordat hij weggaat", was de Nederlander duidelijk.

De vete dateert van vorig jaar, toen de desbetreffende verslaggever Verstappen een vraag stelde die hem niet beviel. " Serieus? Vanwege de vraag in Abu Dhabi? Ben je daar zó boos om?", wilde de journalist nog even kwijt, waarna hij vertrok. "Zo, dan kunnen we nu beginnen", ging Verstappen verder.

Ruzie om Barcelona

Verstappen botste eerder al met de journalist na de Grand Prix van Abu Dhabi, waar de Nederlander op twee punten de wereldtitel misliep ten koste van Lando Norris. De verslaggever wees daarbij naar een bewuste botsing van de coureur van Red Bull bij de race in Barcelona. Verstappen reed daar tegen George Russell aan. Hij ging door een straf van P5 naar P10 en liep negen punten voor het kampioenschap mis.

Die kwam Verstappen op het einde te kort, wat de journalist nog even benadrukte. " Je vergeet even alle andere dingen die dit seizoen zijn gebeurd. Het enige wat je noemt is Barcelona. Ik wist dat deze zou komen. En dan geef je me nu ook nog een stomme grijns", was Verstappen furieus. Hij gaf de journalist mee dat een wereldkampioenschap om 24 races gaat. Maar die "stomme grijns" was hij dus nog niet vergeten.

Grand Prix van Japan

Verstappen maakt zich op voor de GP van Japan. Vorige week maakte hij een uitstapje naar de GT3, waar hij een zege ontnomen zag worden. Met Verstappen Racing gebruikte hij een set banden te veel. " Het is onmogelijk het met Formule 1 te vergelijken, maar elke keer als ik uit de auto kwam, deed ik dat met een lach", verzekerde hij. Verder reed hij ook nog op de Fuji Speedway in een Super GT-auto.

Suzuka noemt hij "een van zijn favorieten" qua circuits. Hopelijk gaat het voor de Nederlander daar wat beter, na twee teleurstellende resultaten in de eerste twee grands prix. "We hadden meer problemen dan we hadden gehoopt, in China hadden we pech met de uitvalbeurt. Er is nog veel werk te doen, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Ze hebben de problemen onderzocht en hard gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren."