Max Verstappen en Red Bull Racing kunnen aan de bak, wil de Nederlander nog wereldkampioen worden. Verstappen eindigde in de tweede vrije training achter koploper Lando Norris. Ook bij de langere runs is er werk aan de winkel voor de Nederlander, die nog een momentje had met zijn titelrivaal.

Net als bij de eerste vrije training was Norris de snelste. Dit keer was het gat met Verstappen iets ruimer. De WK-leider bleef de Nederlander in zijn McLaren drie tienden voor. Oscar Piastri werd slechts elfde. Toch zeggen de cijfers weinig, want er werd door de coureurs vooral gefocust op de langere runs.

Daarin waren Norris en Piastri een stuk constanter dan Verstappen, die vooral tegen het einde van zijn stint klaagde over de slijtage van zijn banden. De Nederlander zal dus nog wat huiswerk meegeven aan zijn team om zaterdag een goede auto te hebben voor de allesbeslissende kwalificatie. Die is 's middags om 15.00 uur Nederlandse tijd. In de ochtend (11.30 uur) wordt er nog een laatste keer getraind.

Norris vloekt tegen Verstappen

Zaterdagmiddag zal alles dus op scherp staan bij de drie coureurs die nog kans maken op de wereldtitel. Toch staat de spanning er al flink op, bleek uit een momentje vroeg in VT2. In bocht 1 raakten Verstappen en Norris elkaar bijna. De Brit klikte gelijk zijn knopje van de boordradio in en zei: "Wat doet die kerel? Ik crashte bijna."

Het incident werd direct opgemerkt door de FIA-stewards, die controleerden of Verstappen zijn titelrivaal hinderde. Uiteindelijk oordeelden ze geen verdere actie te ondernemen.

Strijd om wereldkampioenschap

Verstappen, Norris en Piastri gaan in de laatste grand prix van het jaar uitmaken wie de kampioen wordt in de Formule 1. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en staat er het beste voor. Hij heeft genoeg aan een plek op het podium om zijn eerste wereldtitel te veroveren. Verstappens beste scenario om zijn vijfde titel te pakken is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats.

