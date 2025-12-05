Alle speculaties kunnen de prullenbak in. Teambaas van McLaren, Zak Brown, bindt er geen doekjes om en verklaart openlijk dat McLaren teamorders zal gaan inzetten om een wereldtitel voor Max Verstappen te voorkomen. "We gaan niet het kampioenschap weggooien door een derde of vierde plaats te verdedigen."

De boodschap van Brown zal als een messteek voelen voor veel Nederlandse racefans. Wil Verstappen zijn vijfde wereldtitel veiligstellen, moet hij eigenlijk de race in Abu Dhabi winnen en mag Lando Norris niet op het podium finishen. Nu teamorders een feit lijken, is de kans op een wereldtitel voor de Nederlander weer een flink stuk kleiner geworden.

'Het zou gek zijn om dat niet te doen'

Vlak voor de eerste vrije training van de GP van Abu Dhabi verklaarde Brown de keuze tegenover Sky Sports. "We zijn realistisch. We willen dit coureurskampioenschap winnen." Wel benadrukt hij dat beide coureurs vrij zijn om te racen en allebei gelijkwaardig worden behandeld. Teamorders zullen alleen plaatsvinden als een van beide rijders serieus kans maakt op de wereldtitel aan het einde van de race.

Van de beslissing zal vooral Norris profiteren. Hij leidt het WK met een voorsprong van twaalf punten op Verstappen en zestien punten op Oscar Piastri. "We gaan er alles aan doen om het coureurskampioenschap te winnen. Het zou gek zijn om dat niet te doen", zei de Amerikaan.

'Ik ben er zeker van dat...'

Brown blijft heel stellig bij zijn besluit dat McLaren teamorders door zal voeren indien nodig. "We gaan niet het kampioenschap weggooien door een derde of vierde plaats te verdedigen. Het is een teamsport, toch? Dus we proberen als team de constructeurstitel te winnen en als team de coureurstitel." En ook aan de bereidheid van de jonge Australiër twijfelt hij niet. "Ik ben er zeker van dat Oscar in die situatie een teamorder zal opvolgen."

GP Abu Dhabi

De race op zondag (die om 14.00 van start gaat) belooft onwijs spannend te worden. Naast dat er nog drie coureurs in strijd zijn om de wereldtitel, waren de marges tijdens de eerste vrije training tussen Verstappen en Norris nihil. Slechts acht duizenden van een seconde scheidde Norris van Verstappen in het voordeel van de Brit.