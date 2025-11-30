McLaren was de grote verliezer van de Grand Prix van Qatar. De Britse renstal maakte een kostbare inschattingsfout tijdens de safety car in ronde zeven en dat kwam niet meer goed.

Oscar Piastri en Lando Norris eindigden als tweede en vierde op het circuit in Lusail. Hierdoor is de strijd om de wereldtitel nog spannend, want deze had deze zondag al beslist kunnen zijn. McLaren-CEO Zak Brown baalde enorm. Zo kwam hij zijn excuses aanbieden aan Piastri, die namelijk wel de snelste man op de baan was.

Frustrerend

Brown sprak vervolgens zelf met Viaplay over de race. "We zaten fout. Onze evaluatie was verkeerd. Dat lijkt mij vrij duidelijk. Uiteraard was dat een beslissende ronde. Ik vind het verschrikkelijk voor Oscar en Lando. Oscar was dit hele weekend briljant en we hebben hem benadeeld. Lando was ook goed. Dus ja, frustrerend om zo een zege met twee man op het podium weg te geven. Zeker gelet op het wereldkampioenschap.”

Toch kon er nog een grapje van af bij de CEO. "Jullie helpen met het boosten van de kijkcijfers, dat was eigenlijk niet ons masterplan. Laten we kijken wat er in Abu Dhabi gebeurt. We wonnen er afgelopen jaar en kwalificeerden op de voorste rij. Ik heb er geen twijfel over dat we daar sterk zullen zijn. Maar nu moeten we onze coureurs een dikke knuffel geven, want we hebben ze vandaag in de steek gelaten.”

Teambaas Andrea Stella gaf bij Sky Sports ook gelijk de fout van zijn team toe. "Het is een teleurstellend resultaat. We konden de race winnen met Oscar en zeker het podium was mogelijk voor Lando."

"Het was onze beslissing om niet de pits in te gaan. In alle eerlijkheid: we hadden niet verwacht dat de rest dit allemaal wel zou doen. Toen dat gebeurde, wisten we dat dat het juiste was om te doen. Het was onze keuze, maar niet de goede."