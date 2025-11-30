Max Verstappen heeft de titelstrijd in de Formule 1 nieuw leven in geblazen. De Nederlander was de snelste in Qatar en hield de McLarens achter zich. Ondanks een gigantische achterstand na het raceweekend in Zandvoort eerder dit jaar, kan Verstappen zijn wereldtitel nog altijd prolongeren tijdens de laatste race van het seizoen.

Gelijk na de race in Lusail werd Verstappen voor de camera's gehaald. "Dit was ongelofelijk", lachte de Red Bull-coureur. Het verschil werd gemaakt in de zevende ronde van de wedstrijd, toen hij onder de safety car een pitstop maakte. "We maakten de juiste keuze, dus dat was slim."

Verbazing bij Verstappen

Dat de McLarens dit niet deden, zorgde voor verbazing bij de Nederlander. "Ik vond het interessant dat zij geen pitstop maakte. Maar toen moest ik nog wel op de banden letten." Een vijfde achtereenvolgende wereldtitel is dus nog altijd mogelijk voor Verstappen, die twaalf punten achter Lando Norris staat op de ranglijst. "We gaan het zien. Ik maak me er niet al te veel zorgen over", bleef Verstappen nuchter terwijl hij een glimlach niet kon onderdrukken.

Verstappen was zichtbaar trots op de prestaties van hem en het team. "Het was een sterke race in een moeilijk weekend. Dat we hebben gewonnen is het belangrijkste. Ik ben heel blij. Wij blijven vechten tot het eind."

Boer met kiespijn

Oscar Piastri stond als een boer met kiespijn naast Verstappen. De Australiër probeerde van alles, maar een cruciale racewinst zat er niet in. "We hebben het niet goed genoeg gedaan, maar ik kon niet meer doen dan wat ik vandaag gedaan heb. Achteraf is het makkelijk praten en dan lijkt het me duidelijk wat er dan had moeten gebeuren", doelt Piastri op het op de baan blijven waar iedereen juist de pits in dook tijdens de safety car. "Het weekend was prima met goede snelheid, maar deze komt wel even aan."