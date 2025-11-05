Jeroen Bleekemolen denkt dat Max Verstappen enorm in het voordeel is tijdens de GP in Brazilië. Er wordt veel regen verwacht in Sao Paulo en de Nederlandse ex-coureur denkt dat de Nederlander daardoor een groot voordeel heeft.

Volgens de eerste voorspellingen wordt het in ieder geval twee dagen lang nat en wisselvallig op het circuit van Interlagos, waar het weer berucht snel kan omslaan. Het lijkt een lastig weekend te worden in Sao Paulo Brazilië, al heeft Verstappen bewezen dat juist zulke omstandigheden hem liggen.

Voor Verstappen is het circuit in Sao Paulo sowieso een plek waar hij regelmatig succesvol is geweest de laatste jaren. Van de laatste vijf edities van de GP in Brazilië wist de Nederlander er drie op zijn naam te schrijven. Één keer won Lewis Hamilton en in 2022 schreef George Russell de titel op zijn naam.

'Kan wel eens spectaculair gaan worden'

Jeroen Bleekemolen, F1-analist van de NOS, verwacht dat de race in Brazilië 'wel eens spectaculair kan worden'. De oud-coureur denkt ook dat Verstappen door de regen in het voordeel is. "D at gaat wel voor actie zorgen. De beste rijders komen bovendrijven in de regen. Verstappen heeft een bizar gevoel voor grip. Hij weet precies waar de limiet ligt. "

Bleekemolen ziet dat je door de regen in iedere bocht een andere lijn moet kiezen om ideaal uit te komen met de auto. Dat vergt nogal wat aanpassingsvermogen en daar is Verstappen een kei in, aldus de oud-coureur. "Veel oefenen helpt, maar het is toch vooral talent", stelt Bleekemolen. Brazilië heeft ook weer een sprintrace voorafgaand aan de daadwerkelijke Grand Prix en ook dit lijkt niet in het nadeel van Verstappen te zijn.

Inlopen op Norris en Piastri