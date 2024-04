Nico Hülkenberg kijkt uit naar nieuwe samenwerking met Audi: 'Een unieke kans'

Nico Hülkenberg en Haas F1-racing gaan na het seizoen 2024 uit elkaar. De Duitse coureur is wel direct gepresenteerd bij zijn nieuwe ploeg. "Als een Duitse fabrikant met zoveel overtuiging in de Formule 1 stapt, is dat een unieke kans", zegt Hülkenberg.

Teambaas Ayao Komatsu kijkt met plezier terug op de samenwerking met Hülkenberg. "Ik wil graag een dankwoord uitspreken naar Hülkenberg voor de samenwerking. In de tijd dat hij bij ons zat heeft hij zich getoond als een ware teamspeler en iemand waar we met veel plezier mee hebben gewerkt. Zijn ervaring en feedback zijn voor ons enorm waardevol gebleken. We kijken uit om het seizoen alsnog met hem af te maken."

MoneyGram Haas F1 Team and Nico Hulkenberg will part ways at the conclusion of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.#HaasF1 pic.twitter.com/taLloQLRG7 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) April 26, 2024

Nieuwe ploeg

Via een officieel statement is Hülkenberg na de aankondiging van Haas direct gepresenteerd bij zijn nieuwe team. Stake F1 Sauber is rond met de Duitser. De ploeg, die vanaf 2026 met een Audi-motor rijdt in de Formule 1, maakte van Hülkenberg de topfavoriet voor een stoeltje. Ook Carlos Sainz staat nog altijd hoog op de lijst, alleen is het nog maar de vraag of het gaat lukken om hem over te nemen van Ferrari. De Spanjaard zou ook in de belangstelling staan van Mercedes en Red Bull, aanzienlijk grotere teams in de Formule 1.

Reactie

"Nico Hülkenberg is toegevoegd aan de groepschat", luidt de eerste reactie van Stake F1. "Het vastleggen van Nico is een volgende mijlpaal voor het Audi-Formule 1-project", zegt Andreas Seidl, CEO van het toekomstige Audi-fabrieksteam in de Formule 1. "Met zijn snelheid, ervaring en teamwork levert hij al in 2025 een belangrijke bijdrage aan het debuut van Audi in het seizoen 2026. Nico is een sterke persoonlijkheid, zijn impulsen op professioneel en menselijk vlak zullen ons zowel bij de ontwikkeling van de auto als bij de opbouw van het team vooruit helpen."

Hülkenberg reed in 2013 zelf een jaartje voor Sauber F1. De Duitser heeft zin in de toekomst. "Het perspectief om voor Audi te kunnen racen is iets heel bijzonders. Als een Duitse fabrikant met zoveel overtuiging in de Formule 1 stapt, is dat een unieke kans. Het is voor mij een grote eer, het fabrieksteam van zo’n automerk met een power unit 'made in Germany' te vertegenwoordigen."