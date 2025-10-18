Toto Wolff, baas van Formule 1-renstal Mercedes, heeft gereageerd op het geflirt deze zomer met Max Verstappen. De Oostenrijker stak de interesse in de Nederlander niet onder stoelen of banken, maar lijkt daar nu spijt van te hebben.

In Austin ging Wolff in gesprek met Sky Sports. Daar kwam het onderwerp Verstappen al snel op tafel. "De waarheid is dat je van je fouten moet leren. Ik denk niet dat er sprake was van opzettelijk flirten – het was gewoon toeval. Maar het was duidelijk dat dat gesprek gevoerd moest worden. Dat we in de zomer op dezelfde plek belandden, zag er natuurlijk niet goed uit; dat heeft de boel nog verder gedestabiliseerd. Maar dat ligt nu achter ons. Alles is duidelijk en we kijken vooruit.”

Dat doet Mercedes met dezelfde coureurs als nu: George Russell en Kimi Antonelli. De renstal bevestigde deze week dat de Engelsman en de Italiaan aan boord blijven voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

Toekomstige deal

Toch is een deal met Verstappen in de toekomst niet uitgesloten voor Wolff. Voorlopig is dit echter niet aan de orde. “Ik denk dat je stabiliteit nodig hebt, en steeds kortlopende contracten zijn voor niemand goed. Zonder in details te treden, er bestaan altijd clausules, maar voorlopig is voor coureurs én team duidelijk dat dit de koers is die we varen. We zijn tevreden met ons huidige line-up; de balans is goed. De afgelopen maanden leverden genoeg entertainment op, maar we zijn hier niet om geruchten te voeden. Kimi en George zijn onze toekomst: een heel sterk duo.”