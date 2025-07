Aankomend weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma. In aanloop naar de race vertelt Max Verstappen over zijn toekomst bij Red Bull: "Volgend jaar wordt alles anders."

Onlangs werd duidelijk dat de Nederlander, ondanks een redelijk teleurstellend seizoen, ook volgend jaar coureur zal blijven in dienst van Red Bull Racing. Wel zal er volgens de Nederlander veel veranderen bij het raceteam, zo zal Red Bull voor het eerst een eigen motor bouwen.

'Mooie uitdaging'

"Voor ons wordt het realistisch gezien natuurlijk best wel lastig", vertelt de coureur aan het Algemeen Dagblad. "Maar ik geniet van het werken met de mensen hier. We hebben samen al heel veel succes gehaald. Ja, volgend jaar wordt alles anders, zeker aan de motorkant. Maar dat is ook wel weer een mooie uitdaging."

'Weet steeds de juiste vragen te stellen'

De eerste grote verandering vond enkele weken geleden al plaats, door de exit van Christian Horner en de komst van Laurent Mekies. "Hij is er natuurlijk pas net, maar als je ziet hoe gemotiveerd Laurent is, hoe hij steeds de juiste vragen weet te stellen en altijd bezig is met het team", aldus de Nederlander die enthousiast is over de nieuweling.

"Dat vind ik heel fijn. Daar zie je misschien dit jaar nog niet meteen de gevolgen van, maar ik hoop voor volgend jaar en de komende jaren wel zijn invloed terug te zien", concludeert hij.

Grand Prix van Hongarije

Hongarije is aankomend weekend het decor waar de Grand Prix zal plaatsvinden. De Hungaroring staat voor de veertigste keer op de kalender van de Formule 1. Vorig jaar ging Oscar Piastri er met de zege vandoor. Ook dit jaar is de huidige nummer 1 de favoriet. Verstappen kende vorig jaar een teleurstellende race. Hij eindigde als vijfde.

Op vrijdag 1 augustus zullen de eerste twee vrije trainingen plaatsvinden. Deze starten naar verwachting om 13:30 en 17:00 uur Nederlandse tijd. Zaterdag zal worden afgetrapt met de derde vrije training om 12:30 Nederlandse tijd, gevolgd door de kwalificatie om 16:00. Op zondag 3 augustus om 15:00 uur start de Grand Prix.