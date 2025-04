Mopperende Max Verstappen stelt teleur in kwalificatie GP van Bahrein: 'Het is gewoon zó slecht'

Het dramatische weekend van Max Verstappen in Bahrein gaat verder. Bij de vrije trainingen wilde het niet en ook in de kwalificatie kwam hij er niet aan te pas. Een mopperende regerend wereldkampioen kwam niet verder dan een zevende plek, vlak achter Lando Norris.

Pole ging naar de Australiër Oscar Piastri. Die stuurde zijn McLaren naar 1.29,841. Diens teamgenoot Norris kwam er verrassend genoeg niet aan te pas en werd 'slechts' zesde. George Russell reed zich naar de voorste startrij met P2. Daarachter staan zondag Charles Leclerc en Kimi Antonelli. Yuki Tsunoda werd negende.

Red Bull neemt risico in Q1

Verstappen en teamgenoot Tsunoda moesten in Q1 direct bewijzen over stalen zenuwen te beschikken. De Nederlander miste bij zijn eerste snelle ronde de bocht en dook de pitstraat in, terwijl de Japanner track limits aan zijn broek kreeg. Daardoor hadden ze één rondje om bij de beste vijftien te eindigen. Dat lukte, ondanks dat Red Bull ze vrij laat naar buiten stuurde.

Het doek viel in Q1 voor Alex Albon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en Oliver Bearman.

Esteban Ocon zorgt voor rood

Amper begonnen aan het tweede kwalificatiedeel kon iedereen weer naar binnen. Esteban Ocon verloor de controle over zijn Haas in bocht 2 en kwam met zijn kont in de bandenstapel. Dat was op een dusdanig lullige plek dat de wedstrijdleiding niets anders kon doen dan de rode vlag wapperen. Uiteindelijk lag de kwalificatie een minuut of acht stil.

Daarna hadden de veertien overgebleven coureurs zo'n tien minuten over om het beste rondje eruit te persen. Dat lukte Verstappen bij de eerste poging wederom niet, waardoor hij opnieuw maar één mogelijkheid had. Die greep hij, al was het met de hakken over de sloot. De Nederlander eindigde op P9 voor teamgenoot Tsunoda, waardoor Red Bull voor het eerst dit seizoen twee rijders in Q3 had.

Mopperende Verstappen

Zonder Jack Doohan, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Ocon ging Q3 aan de gang. De Red Bulls waren dit keer snel naar buiten. Bij zijn eerste run noteerde Verstappen de slechtste tijd. "Mijn remmen zijn gewoon verschrikkelijk. Ik kan helemáál niet remmen, het is gewoon zó slecht", mopperde hij over de boordradio.

In zijn tweede run verbeterde hij zich, maar kwam hij niet verder dan een zevende plek, vlak achter de teleurstellende Norris. Werk aan de winkel dus zondag, al zit zijn voornaamste concurrent voor de wereldtitel vlak voor hem.