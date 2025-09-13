Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een tipje van de sluier opgelicht over de onderhandelingen met viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. De twee kwamen uiteindelijk niet tot een deal, maar Wolff vond het zijn plicht om de Nederlander te spreken.

Al sinds het begin van het jaar gonsde het van de geruchten dat Wolff in gesprek was met Verstappen om hem volgend jaar al naar zijn team te halen. Dit ondanks het feit dat het contract van de Nederlander bij Red Bull pas eind 2028 afloopt. De Nederlander kon echter geen van zijn clausules voor vroegtijdige beëindiging van het contract met de 'Bulls' activeren en blijft dus bij zijn renstal.

Oppervlakkig

Nu heeft Wolff wat meer verteld over zijn gesprekken met Verstappen. Volgens de Oostenrijker waren deze gesprekken slechts oppervlakkig. “We hebben nooit alleen gedacht in termen van 'hebben we een kans'. We hebben eerder nagedacht over de zin ervan, zowel vanuit het perspectief van Mercedes als dat van Verstappen", legt hij uit. "Op geen enkel moment zijn we tot serieuze gesprekken gekomen."

Toch was het volgens Wolff noodzakelijk om Verstappen te spreken. “Het is mijn plicht als teambaas om te zien wat de viervoudig wereldkampioen met zijn toekomst gaat doen. Elke coureur zal je vertellen dat Max momenteel de beste is, dat is geen geheim. Elk team moet de beste coureur najagen."

Toekomst

"Soms kun je hem niet direct krijgen, en moet je wachten of de volgende beste coureur creëren." Een overstap van de Nederlander naar Mercedes is in de toekomst niet uitgesloten. “Voor mij is wat we nu hebben (George Russell en Andrea Kimi Antonelli) een goede combinatie. Laten we kijken wat er over twee of drie jaar gebeurt. Misschien is het dan anders."

De gesprekken kunnen ook voor onrust zorgen bij de rijders. “Het is moeilijk, maar deze coureurs staan onder enorme druk. George zei zelf dat hij zich ervan bewust is dat hij goed en constant moet presteren, zodat we geen reden krijgen om over zijn vervanging na te denken."

“We hebben de twee beste coureurs in onze auto’s nodig", vervolgt Wolff. "Ik ben daar niet bang voor. Met Nico (Rosberg) en Lewis (Hamilton) zaten we precies in zo’n situatie en mijn plan voor de toekomst is dat dit opnieuw gebeurt, ongeacht wie de coureurs zijn”, legde de Mercedes-chef uit.

Russell en Verstappen

Eerder vertelde Sky Sports F1-presentator Simon Lazenby dat Russell 'niet bang' is voor Verstappen en zou de kans om teamgenoot te zijn van de viervoudig wereldkampioen enorm waarderen. Lazenby gaat zelfs nog een stap verder: hij denkt dat Mercedes in 2027 daadwerkelijk voor een duo Verstappen-Russell kiest.

Een samenwerking tussen Verstappen en Russell zou onvermijdelijk herinneringen oproepen aan de gespannen periode tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton, toen de rivaliteit binnen Mercedes tot het kookpunt kwam. Toch denkt Lazenby dat de Duitse renstal dit keer genoeg geleerd heeft om de situatie in goede banen te leiden. "Zolang het beheersbaar blijft, is het alleen maar goed voor de sport."