Mercedes' Toto Wolff weet het zeker: 'Max Verstappen komt ooit op ons pad'

Terwijl Max Verstappen met Red Bull aan kop gaat in het wereldkampioenschap, is Toto Wolff er nog altijd heilig van overtuigd dat de Nederlander ooit een transfer gaat maken. Na talloze records en meerdere titels moet er volgens de Mercedes-teambaas ooit een einde komen aan die samenwerking. De Duitse renstal is voorlopig geen aantrekkelijke werkgever, maar in de toekomst zouden de oud-wereldkampioenen weer kunnen lonken.

In gesprek met Viaplay legt Toto Wolff uit waarom een deal met Max Verstappen niet uitgesloten is. "Als wij kunnen laten zien dat onze auto goed genoeg is voor overwinningen en podiums, dan worden we wat aantrekkelijker", vertelt hij. In het huidige seizoen moet Mercedes nog doorstoten naar de topteams én het podium, maar in de toekomst zou de pikorde weer kunnen veranderen.

Wolff heeft al meerdere keren aangegeven dat Mercedes er in 2026 waarschijnlijk goed voor staat. Dat seizoen introduceert weer een aantal nieuwe reglementen die de auto's van binnen en buiten drastisch gaan veranderen. Mercedes heeft vertrouwen in de techniek die het nu al aan het ontwikkelen is voor 2026. Het zou zomaar kunnen dat het team uit Brackley dan weer bovenaan de tijdlijsten pronkt. En dat is voor een kampioen als Verstappen een interessante belofte.

Max Verstappen moppert ook in VT2 in Monaco: 'Ik voel me net een kangoeroe, krijg er hoofdpijn van!' Max Verstappen is magertjes begonnen aan het raceweekend in Monaco. De Nederlander noteerde in de eerste vrije training slechts de elfde tijd. In de tweede vrije training mopperde hij over het stuiteren in de auto, waar hij hoofdpijn van kreeg.

Red Bull-motoren

Een van de grootste wijzigingen zijn de motoren - de Formule 1 vertrouwt in 2026 nóg meer op hybride-systemen. Red Bull, de huidige koplopers bij de constructeurs, zullen dan hun eigen krachtbronnen gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford. Het is nog maar de vraag of dat een succes wordt. Maar dat is 2026. Voorlopig staat het Oostenrijkse team bovenaan, weet ook Toto Wolff. "Ik heb het in de media al gezegd, voorlopig heeft hij elders meer kans om kampioen te worden dan bij ons."

Ondanks de huidige stand van zaken is de Mercedes-topman ervan overtuigd dat Verstappen zich ooit in zijn gelederen zal voegen. "Ik ben er optimistisch over dat op een dag onze wegen zullen kruisen en dat we heel succesvol gaan worden", besloot de Oostenrijker.